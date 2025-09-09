Kefir: o aliado natural da saúde intestinal e da imunidade

Conhecido por seus benefícios à flora intestinal, o alimento fermentado pode ser um reforço natural para a imunidade

A saúde intestinal e a imunidade caminham lado a lado, e cada vez mais pessoas têm buscado alimentos que ajudem nesse equilíbrio. Nesse cenário, o kefir tem ganhado espaço como um aliado de quem deseja cuidar do corpo de dentro para fora. Composto por culturas de micro-organismos benéficos, o alimento fermentado contém cepas probióticas, que podem contribuir para o bom funcionamento do intestino e para o fortalecimento do sistema imunológico.

Produzido a partir da fermentação do leite, o kefir apresenta uma composição rica em cepas de bactérias e leveduras benéficas à saúde intestinal. De acordo com Peluzio et al. (2021), fermentados como o kefir atuam na regulação da microbiota intestinal, que por sua vez influencia diretamente a imunidade. O equilíbrio da flora intestinal ajuda a reduzir inflamações e a melhorar a resposta imunológica. Os probióticos podem auxiliar na diminuição do PH intestinal, competir com patógenos e ainda produzir substâncias com atividades neurotransmissoras.

“Os probióticos são definidos como microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem algum benefício para a saúde. Em especial o Bifidobacterium animalis subsp. lactis é um dos microrganismos probióticos com maior número de benéficos comprovados para a saúde gastrointestinal”, explica a engenheira de alimentos da Verde Campo, Maria Alice Oliveira.

Além dos benefícios à saúde, o kefir é uma opção prática e versátil na rotina. Pode ser consumido puro, com frutas, granola, mel, em bolos, molhos e sobremesas. Seu sabor é marcado pela fermentação natural, que confere uma acidez suave e uma picância típica das culturas fermentadas.

Entre as opções disponíveis no mercado, o Kefir Lacfree da Verde Campo se destaca por unir os benefícios do conjunto de 13 culturas vivas, incluindo o probiótico BB12, à fórmula sem lactose, sem adição de conservantes e sem adoçantes. Disponível em embalagem de 500g, é produzido com leite fresco e oferece uma variedade de micro-organismos vivos por porção. Uma escolha ideal para quem busca cuidar da saúde física e mental.

Consumido regularmente, o kefir possui características probióticas com efeitos benéficos comprovados para a saúde gastrointestinal, de acordo com evidências científicas.

