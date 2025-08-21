Entregador reclama de multa mesmo com placa apropriada em Americana

O entregador Lucas Henrique Olla levou uma multa esta semana e reclama que a pena foi aplicada de forma indevida. Ele trabalha entregando medicamentos para farmácias e foi surpreendido na terça-feira depois de receber uma multa tendo estacionado em local de ‘carga e descarga’.

A multa foi aplicada na rua Júlio Prestes 278 por voltas das 13:40. “Eu tenho toda documentação da moto categoria carga, e eles multaram mesmo assim. Eu tentei argumentar mostrar o documento, ele não quis olhar anotou a placa ameaçou guinchar se eu não tirasse e foi embora”, reclamou.

Entregador chamou PM

Ele conta que se sentiu pressionado depois da chegada da PM no local. “Eu tive que chamar a polícia militar porque me senti oprimido. Os policiais disseram que não podiam multar”, afirmou.

Ele foi multado pela Gama e agora espera não ter tanto trabalho para conseguir reverter a punição.

