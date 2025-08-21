Sumaré realiza primeiro cadastro no aplicativo contra violência doméstica

A cidade de Sumaré registrou nesta quarta-feira (20) o primeiro cadastro no aplicativo ANA, conhecido como “botão do pânico”. A ferramenta é voltada a mulheres que possuem medida protetiva judicial e permite o acionamento imediato da Polícia Municipal e da Secretaria da Mulher e da Família em casos de ameaça ou agressão.

O aplicativo foi desenvolvido pelo GCM de Paulínia, Diogo Ferreira, e já está em uso em cerca de 70 municípios da região. Em Sumaré, a chegada do recurso se deu por meio da interlocução do secretário de Segurança e comandante da Polícia Municipal, Jeverson Eclair Soares.

O cadastro deve ser feito presencialmente na Secretaria da Mulher e da Família (Rua Dom Barreto, 1377, Centro) ou na sede da Polícia Municipal (Rua Ângelo Ôngaro, 30, Centro). É necessário apresentar documentos pessoais, boletins de ocorrência e a medida protetiva.

Como funciona

Com apenas dois toques no celular, a vítima envia um alerta imediato à Polícia Municipal e à Secretaria da Mulher, junto com sua localização em tempo real. O sistema também armazena informações sobre boletins de ocorrência, medidas protetivas e pode registrar imagens da vítima e do agressor.

Autoridades destacam importância do aplicativo no combate à violência contra a mulher

O secretário de Segurança, Jeverson Eclair Soares, afirmou que a tecnologia vai reforçar a proteção às mulheres e trazer agilidade ao atendimento das ocorrências.

“O aplicativo ANA é uma ferramenta que garante mais segurança e tranquilidade às mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha. Com um simples toque, a vítima aciona imediatamente a Polícia Municipal, recebendo apoio rápido em situações de ameaça. Com isso, nosso compromisso é reforçar a segurança, a proteção e a dignidade às mulheres vítimas de violência”, explicou.

A secretária da Mulher e da Família, Fernanda Pusch, também ressaltou os avanços.

“É um passo muito importante para trazer mais segurança e tranquilidade às mulheres de Sumaré. O botão do pânico garante que elas não estão sozinhas e que o poder público está pronto para acolher e proteger”.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a cidade está comprometida em proteger suas cidadãs.

“As mulheres de Sumaré devem se sentir acolhidas e seguras. Não vamos admitir violência e seguiremos investindo em políticas públicas que reforcem a proteção, a dignidade e a tranquilidade das nossas moradoras”, afirmou.

Primeira usuária em Sumaré

A primeira mulher cadastrada no município relatou que sofre ameaças do ex-marido e possui medida protetiva. Para ela, a ferramenta traz alívio.

“Eu estava com medo, mas agora me sinto acolhida e protegida. Saber que basta um toque para receber ajuda traz uma tranquilidade enorme. Agradeço à Prefeitura e a todos os envolvidos por esse apoio”, disse.

O aplicativo é gratuito e exclusivo para mulheres com medida protetiva, conforme a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

