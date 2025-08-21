Tráfico de drogas é descoberto em bar de Santa Bárbara

Através da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, a Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (21) a “Operação Cidade Nova”, em decorrência de investigações que apuraram a prática de tráfico de drogas em um estabelecimento comercial situado na Rua Manaus, em Santa Bárbara D’Oeste.

Após o recebimento de denúncia anônima informando que, nesta data, ocorreria uma negociação envolvendo grande quantidade de entorpecentes no referido bar, com participação de criminosos oriundos do Estado de Minas Gerais, equipes da Dise passaram a monitorar o endereço. No local, foi identificado o estabelecimento denunciado e, em consultas aos sistemas policiais, constatou-se que o proprietário já possuía três condenações anteriores por tráfico de drogas, totalizando mais de 26 anos de pena.

Em frente ao bar, os investigadores avistaram um veículo de marca Ford e modelo Fusion, emplacado na cidade de Varginha/MG, circunstância que confirmava as informações recebidas na denúncia. Diante da movimentação suspeita no interior do comércio, as equipes realizaram abordagem tática ao local. O proprietário foi submetido a busca pessoal, sendo localizados em seu poder dois aparelhos celulares.

Detalhes

Dentro do bar, embaixo do balcão do caixa, foi encontrada uma sacola plástica contendo aproximadamente 500 gramas de maconha, além de R$ 323,00 em cédulas trocadas, duas balanças de precisão, duas máquinas de cartão e quatro cadernos com anotações manuscritas referentes à contabilidade do tráfico. Também foi apreendida uma chave do tipo ‘tetra’. Questionado sobre a origem da chave, o investigado afirmou que pertencia a um depósito utilizado pelo bar, situado em frente ao estabelecimento.

Os policiais fizeram diligências até o local, que foi aberto com a chave apreendida, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes, sendo: 10 tijolos e três sacos de maconha, totalizando 12,6 kg, além de seis barras de haxixe, pesando 628 gramas. Ainda no interior do bar, foi localizada a chave do veículo Ford Fusion, contudo o investigado não soube explicar de que forma ela teria chegado até ali.

Diante da situação apurada, foi dada voz de prisão em flagrante ao proprietário do estabelecimento, a qual foi ratificada pela Autoridade Policial, que adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Após o Auto de Prisão em Flagrante, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça para a realização de audiência de custódia.

