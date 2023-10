Envolvidos na morte de médicos são executados no Rio de Janeiro

O assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, ocorrido nesta quinta-feira, na Barra da Tijuca, pode ter ocorrido por engano. A polícia acredita que um deles tenha sido confundido com um miliciano que atua naquela área, A investigação considera que traficantes podem ter confundido o médico Perseu Almeida com o miliciano Taillon de Alcântara, filho de um rival do narcotráfico.

Após o crime, no fim da noite desta quinta-feira, a polícia encontrou dois carros com 4 corpos de traficantes que possivelmente são os mandantes da execução dos médicos. Os traficantes teriam sido mortos a mando da facção Comando Vermelho. Há a suspeita de que os quatro tenham sido julgados pelo tribunal do crime.

Segundo a polícia, pelo menos 2 dos mortos são suspeitos do assassinato. Philip Motta Pereira, o Lesk, e Ryan Nunes de Almeida, que integrava o grupo liderado por Lesk, chamado de “Equipe Sombra”.

