Americanense golpista deve ir pra cadeia após voto de Moraes

A americanense Edineia Paes da Silva dos Santos, 37, deve

ser condenada a prisão e ir pra cadeia por participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No começo do ano, bolsonaristas invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília e fizeram quebradeira com ameaça de Golpe de Estado. Ela ficou presa por meses na capital federal e agora, se condenada, deverá cumprir a pena aqui no Estado.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( #STF ), votou, na madrugada desta sexta-feira (6/10), pela condenação de mais seis réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília. As penas variam de 14 a 17 anos.

Os réus foram acusados pela Procuradoria-Geral da República ( #PGR ) pelos crimes mais graves atribuídos aos atos: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Os seis estão sendo julgados no plenário virtual do STF. Os demais ministros podem inserir os votos no sistema até 16 de outubro.

Edineia responde à acusação da PGR é de que ela estava nos atos antidemocráticos no Palácio do Planalto.

