A Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, vinculada à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026 do Núcleo de Formação, que oferece vagas gratuitas em cursos de formação musical estruturada, voltados a crianças, adolescentes e adultos interessados em aprofundar seus estudos em música.

As inscrições, assim como a consulta ao edital completo, podem ser realizadas até o dia 6 de fevereiro de 2026, exclusivamente de forma online, por meio do site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, no banner sobre os cursos na páginal inicial.

O Núcleo de Formação conta com cursos de instrumentos de cordas, sopros, percussão, piano, violão, guitarra e baixo elétrico, com duração total de oito semestres, organizados em dois ciclos (Ciclo I e Ciclo II). A formação inclui disciplinas como instrumento, teoria musical, prática de grupo, coro acadêmico e música de câmara, com carga horária semanal de até 6 horas e meia.

Entre os instrumentos oferecidos estão violino, viola de orquestra, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, piano popular e erudito, violão clássico, guitarra e baixo elétrico.

“A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos é um verdadeiro orgulho para Americana. Nela, nossos professores formam músicos profissionais e que levam o nome da cidade para espetáculos e apresentações em todo o país”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Processo seletivo 2026

A primeira fase do processo seletivo consiste em uma avaliação online, que não exige conhecimento musical prévio e tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato de identificar e relacionar sons do cotidiano. A segunda fase, de caráter presencial, será composta por entrevistas individuais com os professores dos respectivos cursos, previstas para acontecer entre 23 e 27 de fevereiro de 2026.

A divulgação da lista de aprovados na primeira fase ocorrerá no dia 12 de fevereiro, enquanto o resultado final será publicado em 2 de março de 2026. O início das aulas para os novos alunos está previsto para 9 de março de 2026.

Segundo o coordenador pedagógico da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, Alexandre Cruz, o Núcleo de Formação tem como objetivo “oferecer uma formação musical sólida, progressiva e integrada, aliando desenvolvimento técnico individual à prática coletiva, ampliando o acesso da população ao ensino musical de qualidade”.

Mais informações, incluindo a tabela completa de vagas, pré-requisitos de idade e períodos disponíveis, podem ser consultadas no edital. A secretaria da escola de música atende pelo telefone (19) 3408-4815.