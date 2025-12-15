O vereador Lucas Leoncine (PSD) reuniu-se na sexta-feira (12) com o superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE), Fábio Renato de Oliveira, para discutir as recentes mudanças e reestruturações implementadas no departamento.

No encontro, o parlamentar questionou a execução de obras de manutenção de vazamentos e reforçou demandas de diversos bairros, protocoladas por meio de indicações do gabinete.

Fala Leoncine

“O Fábio nos apresentou um dado relevante: havia 455 pedidos aguardando execução, agora são 151. Essa redução mostra que, embora ainda tenhamos muitos desafios pela frente, os trabalhos estão ficando mais eficientes. Um enorme ganho ambiental e econômico para a cidade”, disse.

Ainda na reunião, Leoncine destacou a importância da discussão sobre o plano municipal de saneamento. “Os investimentos de longo prazo para a gestão de resíduos sólidos, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto são debates que estão presentes na pauta do nosso mandato e do Poder Legislativo; seguiremos fiscalizando, intermediando demandas e apontando propostas e soluções para os problemas que afetam o dia a dia dos americanenses”, concluiu.

Vereador Juninho Dias solicita informações sobre implantação da telemedicina em Americana

O vereador Juninho Dias protocolou na Câmara Municipal um requerimento solicitando informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de implantação da telemedicina na Rede Municipal de Saúde de Americana. A proposta visa ampliar o acesso à saúde, diminuir filas, agilizar atendimentos e modernizar a gestão do sistema público, garantindo mais praticidade e eficiência no cuidado dos pacientes.

Em sua justificativa, o parlamentar destaca que a telemedicina pode democratizar consultas, possibilitar triagens mais rápidas, facilitar acompanhamento de pacientes crônicos e agilizar a emissão de laudos, além de ajudar no controle do fluxo de atendimentos e no fortalecimento da atenção preventiva.

“Queremos ampliar o acesso, reduzir filas e garantir mais tecnologia nos atendimentos. A telemedicina pode ser uma ferramenta moderna e eficiente para nossa população”, destacou o parlamentar.

Segundo Juninho, o objetivo é compreender se o município já possui estudos técnicos, estrutura tecnológica disponível e previsão de implantação, buscando garantir um sistema mais dinâmico, humanizado e acessível à população. O documento segue para votação em plenário na próxima sessão ordinária.

Professora Juliana cobra explicações sobre classificação orçamentária de Diária Especial por Jornada Extraordinária da GAMA

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana cobrando explicações adicionais da prefeitura sobre a classificação orçamentária das despesas com Diária Especial por Jornada Extraordinária da Guarda Municipal de Americana (DEJE), que consiste no pagamento adicional pela atuação de guardas municipais em folga na segurança de unidades escolares

A parlamentar havia protocolado um requerimento em outubro perguntando por que as despesas com a DEJE são classificadas no orçamento municipal e nos balancetes de despesa como elemento de despesa 11 (Vencimentos e Vantagens Fixas).

“Naquele requerimento, solicitei a explicação formalizada para a não classificação da DEJE como outras despesas variáveis ou como indenizações e restituições, como é feito desde a criação dessa política pública em 2023. Na resposta, a GAMA justificou porque não classifica a DEJE como os elementos de despesa formais que minha equipe sugeriu, mas se recusou a responder o mais importante: porque classificam um gasto que não é de natureza salarial e não é fixo como vencimentos e vantagens fixas. Na prática, essa classificação adotada pela prefeitura desde quando a DEJE foi criada simplesmente me impede de fiscalizar quanto é gasto com DEJE, informação que eu também já pedi, diversas vezes, sem receber resposta concreta até hoje”, afirma Juliana.

A autora reitera no documento a pergunta feita no requerimento anterior, perguntando qual a justificativa técnica para que as despesas com a DEJE sejam classificadas no orçamento municipal e nos balancetes de despesa como elemento de despesa fixa.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (16). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

