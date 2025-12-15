Composição com Papai Noel passa no Museu Municipal Estação Jacuba, às 21h; evento terá apresentações culturais promovidas pela Prefeitura

O espírito do Natal chega de trem a Hortolândia. Papai Noel irá passar na cidade, nesta terça-feira (16/12). A população poderá se emocionar e saudar o Bom Velhinho no Museu Municipal Estação Jacuba. De acordo com a empresa Rumo, responsável pela ação, a passagem do trem está prevista para as 21h. O comboio tem partida prevista de Americana, às 19h. O museu está localizado na rua Rosa Maestrello, 2, na Vila São Francisco. A partir das 19h, o evento terá apresentações musicais promovidas pela Prefeitura. As atrações serão o Quinteto Cultura e a DJ Carol Mamede.

O público poderá acompanhar a passagem do trem para tirar selfies, fotos e gravar vídeos. Para curtir o momento com segurança, a Prefeitura orienta o público a permanecer na plataforma cercada com grade, que fica na área externa do museu. Pais, famílias e responsáveis devem redobrar a atenção com as crianças. Também por segurança, a concessionária Rumo recomenda o público a não descer na linha férrea, nem tocar ou subir na locomotiva ou nos vagões. De acordo com a Secretaria de Cultura, o museu estará aberto à visitação das 18h às 20h30.

Para animar o público durante a espera por Papai Noel, o Quinteto Cultura irá apresentar um repertório com clássicos da MPB, e algumas canções natalinas. O grupo é formado por servidores da Secretaria de Cultura.

Já a DJ Carol Mamede irá fazer o público dançar com uma mistura de eletrônica com música brasileira. Ao longo da sua apresentação, a artista também toca guitarra. O evento terá ainda food trucks.

Trem iluminado de Natal da Rumo:

Data: terça-feira (16/12)

Horário: 19h (shows) / 21h (passagem prevista do trem)

Local: Estação Municipal Estação Jacuba, em Hortolândia

Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco