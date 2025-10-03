Escola é reformada e alunos retornam após chuvas em Nova Odessa

Unidade foi reformada e ampliada, com ambiente seguro, confortável e adequado para o ensino

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu, nesta quarta-feira (1º), o retorno das atividades da EMEB Padre Victor Facchin Canossiano à sua sede definitiva. As aulas tinham sido transferidas temporariamente para um espaço anexo durante as obras de reforma e ampliação do prédio principal. No entanto, com as fortes chuvas da última semana, o local sofreu danos, o que levou à suspensão das aulas por uma semana. Com a conclusão da reforma no prédio principal, os alunos retomam agora as atividades em um ambiente completamente renovado.

Iniciada em julho de 2022, a obra trouxe melhorias significativas. A estrutura recebeu novos pisos em cerâmica, revestimento nas paredes e adequações nos banheiros. A unidade também foi ampliada, com a construção de uma nova sala de leitura, a expansão da área útil da cozinha e a criação de um almoxarifado. O prédio que abriga as turmas de berçário também passou por melhorias.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância do investimento. “Superamos um contratempo com agilidade para entregar um espaço digno, seguro e acolhedor para nossas crianças. Investir em educação é investir no futuro da cidade, e cada obra concluída é um passo a mais na construção de uma Nova Odessa melhor para todos”, afirmou.

De acordo com o secretário adjunto de Educação de Nova Odessa, Vagner Vanderlei, a reforma vai além da estrutura física. “Ao criar ambientes mais adequados e modernos, damos condições para que professores e alunos possam desenvolver um trabalho educacional ainda mais qualificado”, destacou.