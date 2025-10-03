O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré divulgou nesta sexta-feira (3) uma nova lista de vagas disponíveis para a população. São oportunidades em diversos setores, para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.750,00 a R$ 4.626,58.

A maior remuneração do dia é destinada ao cargo de eletricista, que exige curso técnico em elétrica (SENAI ou similar), certificações NR10 e NR35 e experiência mínima de seis meses.

As oportunidades em destaque em Sumaré:

Operador de transporte multimodal – 15 vagas (ensino médio completo);

Operador de tear mecânico de maquineta – 9 vagas (salário de R$ 2.836,67, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência);

Alvejador de tecidos – 7 vagas (salário de R$ 2.661,00, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência);

Auxiliar de linha de produção – confecção de roupas – 10 vagas (salário de R$ 1.750,00, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência);

Torneiro CNC – 2 vagas (salário de R$ 2.500,00, ensino médio completo, 6 meses de experiência);

Subgerente de loja – 1 vaga (salário de R$ 2.500,00, ensino médio completo, 6 meses de experiência);

Vendedor – 3 vagas (salário de R$ 2.100,00, ensino médio completo).

Também estão abertas vagas para abastecedor de caldeira, ajudante de obras, pintor industrial, contramestre, mecânico de manutenção de máquinas industriais, costureira de máquinas industriais, motorista entregador e auxiliar de estoque, entre outras funções com salário a combinar.

Atendimento

O PAT Sumaré atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Justino França, nº 143 – Jardim São Carlos. Os candidatos devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e Carteira de Trabalho.

