Escolas da rede municipal de Americana começaram a receber novos parques infantis adquiridos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação. São, ao todo, 27 gangorras, nove gira-giras e 16 parques modulares distribuídos para 34 escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A entrega nas unidades começou na quinta-feira (11) e todos os brinquedos estarão instalados até o início do novo ano letivo de 2026.

Os equipamentos vão contemplar os parques das Casas da Criança Angatu, Aracy, Arapiranga, Araúna, Curió, Graúna, Jaguari, Juriti, Maíra, Manacá, Panamby, Pitanga, Tahira, Taraguá e Urupê, as creches Anajá, CAIC, Chuí, Curimã, Taperá, Tupã e Wanda Pollo Müller, as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Araçari, Carandá, Cunhataí, Jacina, Manaí, Patativa e Sabiá, as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Darcy Ribeiro, Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho e Milton Santos e os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Prof. Maria Nilde Mascellani e Prof. Octávio César Borghi.

“Brincar é um direito próprio da infância e favorece o encontro com o outro, consigo mesmo, com o mundo e com o imaginário. A brincadeira é fundamental no processo cognitivo e na construção do pensamento infantil e o investimento na renovação dos parques escolares confirma o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com o pleno desenvolvimento de nossas crianças”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.