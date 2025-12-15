A Márcia Sensitiva, protagonista da campanha de Natal do Grupo HOPE, trouxe previsões para o próximo ano durante o evento da marca.

Segundo a astróloga, 2026 será o ano da coragem: “Saia do sofá, monte um negócio, vá trabalhar. É um ano para tomar iniciativa”, afirmou.

Em tom bem-humorado, Márcia também revelou que será o ano da encrenca.

O que diz Márcia Sensitiva

“Quem comanda é Marte. Você fala ‘A’ e eu entendo ‘B’. Então, cuidado com as brigas!”, alertou a astróloga.

