Dump, thread, tbt, spam… Se, em 2025, foram muitas as vezes em que você se perguntou o significado de termos como esses, saiba que não é o único — e a prova disso foram as buscas no Google por palavras do universo digital ao longo do ano.

Segundo o novo levantamento da Locaweb, referência em serviços de internet, não faltaram dúvidas entre a população: em meio a perguntas envolvendo a linguagem típica das redes sociais, do comércio eletrônico e da programação, desde janeiro, os mecanismos de busca registraram mais de 1,5 milhão de pesquisas do tipo “o que significa?” e “qual o sentido?”, revelando uma dificuldade comum ao compreender certas expressões que marcam a comunicação na Web.

Em um contexto de amplo uso das Inteligências Artificiais, por exemplo, um questionamento geral se manteve constante entre os usuários: “o que significa IA”, que gerou cerca de 67 mil buscas em 2025 — ao lado da definição de siglas como “NFC” e “URL”.

Mas, afinal, além delas, quais outras nomenclaturas, abreviações e jargões online estiveram por trás das buscas dos brasileiros neste ano? Aliás, o que de fato significam essas palavras, que seguem causando confusão em diversos internautas de Norte a Sul? Respostas para tais perguntas podem ser encontradas no conteúdo a seguir, que traz, além de uma retrospectiva das principais buscas neste ano, explicações acessíveis da empresa líder em soluções digitais. Confira!

“Tbt”, “low profile”, “dump”: termos comuns no Instagram e TikTok são os mais buscados do ano

Ao longo de 2025, alguns termos usados no dia a dia das redes despertaram tanta curiosidade que acabaram entre os mais buscados do ano, como mostra o ranking da Locaweb. A sigla “TBT”, por exemplo, lidera o ranking das pesquisas anuais dos brasileiros com mais de 399 mil buscas. Versão reduzida da expressão “Throwback Thursday” (algo como “quinta-feira das lembranças”), a palavra é usada em plataformas como o Instagram, TikTok e Facebook para marcar publicações que relembram momentos antigos, tradicionalmente às quintas-feiras.

Algo similar aconteceu com “low profile” (que pode ser traduzido como “discreto”), jargão por trás de 227 mil pesquisas e cujo significado descreve o estilo de usuários que preferem discrição e pouca exposição online, algo que muitas pessoas ainda buscam entender. Trata-se de uma expressão comum das mídias sociais — e que não deve causar surpresa em quem também já está familiarizado com o famoso “dump” (ou photo dump), formato de postagem que consiste, basicamente, em reunir fotos aleatórias em um único carrossel no Instagram.

E quanto ao termo “threads”? Nesse caso, estamos falando da tradução da palavra em inglês para “fio” e “linha”, mas que, no contexto da internet, ganha um sentido específico: uma sequência de mensagens conectadas, como em fóruns e plataformas de discussão.

Em 2025, porém, o termo apareceu nas buscas por causa da rede social da Meta, lançada como alternativa ao X (antigo Twitter), que adotou o nome para sua plataforma focada em conversas em texto. As dúvidas foram tantas que a expressão gerou mais de 175 mil pesquisas no ano, movidas pela curiosidade dos usuários em entender não apenas seu sentido, mas o funcionamento, proposta e diferenças em relação a outras redes sociais.

Afinal, o que significa IA?

Se, de um lado, palavras do cotidiano nas redes sociais dominaram as buscas, no campo geral da tecnologia, o cenário não foi diferente… E nenhum termo gerou tanta curiosidade quanto o significado de “IA”.

Em 2025, a definição da expressão esteve por trás de cerca de 67 mil pesquisas, impulsionada pela popularização das Inteligências Artificiais generativas no trabalho, nos estudos e no entretenimento. A sigla se refere a sistemas capazes de aprender, raciocinar e executar tarefas de maneira autônoma, simulando habilidades humanas como interpretação de linguagem, análise de dados e tomada de decisão.

Outra dúvida que se destacou em 2025 foi sobre o sentido de “dropshipping” (algo como “envio direto”, em tradução livre), modelo de comércio eletrônico responsável por mais de 81 mil buscas de Norte a Sul. Nele, o lojista vende produtos sem manter estoque próprio: quem envia o item ao consumidor é o fornecedor, o que torna a operação mais barata e atrativa para quem deseja empreender online.

Da “URL” ao “upload”: descomplicando recursos de internet

Se, no bloco acima, as dúvidas giravam em torno de expressões populares do mundo dos negócios e das redes sociais, aqui surgem termos também presentes no cotidiano digital — mas ligados ao funcionamento da internet e dos dispositivos.

É o caso de “NFC”, que significa “near field communication” (“comunicação por campo de proximidade”) e descreve a tecnologia que permite conexões rápidas entre dispositivos próximos um do outro (pense nos pagamentos por aproximação, por exemplo), conforme explica Shirley Rios, no canal da Locaweb. Na mesma linha aparece “URL”, que vem de “uniform resource locator” (“localizador uniforme de recursos”) e corresponde, literalmente, ao endereço que identifica qualquer página na web.

Outro termo que figurou entre as buscas foi “upload”, com cerca de 36 mil pesquisas. A palavra em inglês significa “enviar” ou “transferir para cima”, no sentido de subir um arquivo para a internet, processo comum em apps, plataformas de armazenamento e redes sociais. Já “software” se refere aos programas que executam tarefas em computadores e dispositivos móveis — e aparece lado a lado com “spam”, usada para se referir a mensagens indesejadas ou repetitivas enviadas sem solicitação, especialmente por e-mail.

Por fim, nem a própria definição de “Web” escapou do olhar dos brasileiros em 2025. O termo, 12° mais pesquisado no ano, vem de World Wide Web (“rede mundial de computadores”) e nomeia o conjunto de páginas, sites e conteúdos acessados pelos navegadores… Aquilo que, no uso cotidiano, muitos tratam simplesmente como “internet”.

Metodologia

Para desvendar os termos do universo digital mais procurados no país, foram consideradas pesquisas no Google realizadas por brasileiros desde janeiro de 2025. A investigação foi pautada pelas expressões “o que significa”, “significado de”, “definição de” e suas variações, abrangendo todas as buscas relativas ao tópico nas cinco regiões nacionais. Em seguida, os termos mais pesquisados foram dispostos em um ranking baseado no volume total de buscas ao longo do último ano.

