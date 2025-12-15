Os vereadores Leco Soares (Podemos), Levi Rossi (PRD) e Lucas Leoncine (PSD) participaram na sexta-feira (12), de reunião da comissão especial criada pela prefeitura de Americana para apurar denúncias envolvendo o uso de um veículo equipado com câmeras para fiscalização da Área Azul, sistema municipal de estacionamento rotativo pago.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante a reunião, o prefeito Chico Sardelli anunciou a suspensão do contrato de concessão do serviço com a empresa Estapar a partir de 1º de janeiro de 2026, com o objetivo de apurar irregularidades na execução do serviço. A investigação administrativa teve início após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que um carro equipado com câmeras aparece transitando pela região central da cidade, supostamente fiscalizando a Área Azul.

O vereador Lucas Leoncine defendeu que as investigações ocorram de forma rigorosa e transparente para garantir que o interesse público prevaleça.

“Nosso trabalho tem sido o de acompanhar a comissão, além de intermediar os questionamentos que chegam ao nosso gabinete pela população de Americana. Existe um contrato que precisa ser cumprido. Porém, na prática, há uma insatisfação generalizada em nossa comunidade. Não podemos nos omitir e devemos seguir com apurações para que tenhamos uma solução definitiva”, disse.

“A investigação realizada pela comissão foi técnica e minuciosa. A partir dos indícios sólidos encontrados, a prefeitura tomou as medidas necessárias, com a suspensão do contrato e a ação judicial para apuração dos fatos. Estamos trabalhando para garantir que a verdade seja revelada e que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados, assegurando a confiança da população”, destacou Leco.

“Temos acompanhado atentamente os trabalhos da comissão e a apuração das denúncias, sempre com o objetivo de garantir clareza e seriedade em todo o processo. A suspensão do contrato é uma decisão importante e que reforça a necessidade de avaliar com profundidade a execução do serviço. Nosso papel é fiscalizar, ouvir os munícipes e contribuir para que o desfecho dessa situação resulte em um serviço mais justo e eficiente para a cidade, especialmente na área central, fortemente impactada pela Área Azul”, disse Levi.

Vereadores, prefeito e mais

Participaram da reunião o prefeito de Americana, Chico Sardelli; o vice-prefeito Odir Demarchi; o chefe de gabinete da prefeitura, Franco Sardelli; o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros; o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, e o servidor José Francisco Montezelo.

Leia + sobre partidos política regional