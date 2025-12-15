Chegada de novas operações ampliam possibilidades para presentear familiares e amigos

Para quem deseja garantir os melhores presentes de Natal e ainda se divertir e aproveitar toda a magia desta época do ano ao lado da família e amigos, o Shopping ParkCity é o lugar perfeito. Com um diversificado mix de lojas, que atendem diferentes estilos, o empreendimento tem todas as facilidades para quem está em busca daquele presente ideal.

Desde os lançamentos mais desejados aos mimos cheios de significado, o empreendimento tem presentes para os fãs de eletrônicos, moda e acessórios, beleza e também itens de decoração para a casa. O mix de grandes marcas como Natura, Life by Vivara, O Boticário, L’Occitane au Brésil, Morana, Clube Melissa, Casa dos Celulares, Zanini Brinquedos, Riachuelo Casa, entre outros, garante esta variedade de opções ao cliente.

Além das compras, o Shopping ParkCity Sumaré tem espaços de entretenimento, gastronomia diversificada e atrações temáticas que criam um ambiente acolhedor, perfeito para quem quer entrar no clima natalino e vivenciar experiências únicas.

“Com conforto, segurança e conveniência, o empreendimento se destaca como um destino completo nesta época festiva: um lugar onde é possível resolver a lista de presentes e, ao mesmo tempo, desfrutar de momentos especiais com quem mais importa”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Divino Fogão

O Divino Fogão, inaugurado recentemente, é uma das novidades que chegaram para ampliar ainda mais as opções de experiências através da gastronomia. Com mais de 40 anos dedicados à culinária brasileira, o restaurante proporciona momentos especiais e únicos através de pratos feitos na hora, com qualidade incomparável e o autêntico sabor de cada região do país. Outra novidade na Praça de Alimentação é o quiosque da franquia Bom Milho, que tem um cardápio completo para quem gosta de pamonha, curau, suco de milho e outras delícias.

Programação

E durante este mês, para proporcionar ainda mais lazer ao público, o Shopping ParkCity Sumaré está com uma programação especial de Natal, com cantata, fanfarra e apresentação de dança. As atrações são gratuitas.

“Com uma programação diversificada e um mix de lojas completo, o Shopping ParkCity Sumaré está preparado para proporcionar ao público as melhores experiências deste Natal, desde a escolha do presente ideal até momentos de lazer em família. Além disso, os clientes que participarem da nossa Promoção de Natal poderão saborear um Panetone exclusivo”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.