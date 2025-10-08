Escolas de Americana recebem orientação do uso consciente da água

Leia Mais notícias da cidade e região

As escolas da rede municipal de ensino de Americana começaram a receber, nesta segunda-feira (6), 15 mil panfletos sobre o uso consciente de água preparados pela Prefeitura, em uma ação de reforço da campanha para evitar o desperdício do recurso natural. O material serve de apoio para as ações pedagógicas sobre o uso consciente de água e chegará a mais de 12 mil crianças e adolescentes. A iniciativa é do Departamento de Água e Esgoto (DAE) em parceria com as secretarias de Comunicação e Tecnologia da Informação e de Educação.

Os folhetos destacam a redução de chuvas na Bacia do Rio Piracicaba, que registrou índice 90% abaixo da média nos últimos meses, afetando Americana diretamente, já que a qualidade da água do rio, responsável pelo abastecimento da cidade, está muito baixa, o que dificulta o processo de tratamento e provoca oscilações na distribuição.

“Crianças são multiplicadores de conhecimento e é fundamental que compreendam a seriedade do momento e estejam sensibilizadas quanto aos desafios atuais, para que, juntos, possamos adotar práticas de uso consciente da água, contribuindo para a redução do desperdício e para a preservação desse recurso essencial. Contamos com o apoio da comunidade escolar para reforçar essa importante mensagem”, disse o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Medidas

Entre as medidas informadas para evitar o desperdício, estão orientações para não lavar carros, quintais e calçadas com mangueiras; reaproveitar a água da máquina de lavar e economizar água ao lavar louças, tomar banho e outras atividades.

A Prefeitura de Americana decretou, no dia 30 de setembro, estado de emergência hídrica, medida que permite a adoção de ações emergenciais como o reforço no combate a vazamentos, a contratação de caminhões-pipa para atendimento em áreas específicas e a intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

O DAE pede a colaboração da população para que adote práticas de economia e conservação da água, utilizando o recurso de maneira consciente até que a situação se normalize com a retomada das chuvas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP