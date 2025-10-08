A Synerjet e a Wingcopter receberam clientes ao longo de toda a semana passada (15 a 19/9), em São Roque (SP) para apresentar o potencial do Wingcopter 198, um drone de entrega eVTOL (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical) e de asa fixa, capaz de percorrer distâncias de até 94 km. Fabricado na Alemanha, o modelo é perfeito para operações logísticas, incluindo entrega de medicamentos, soros e vacinas, inspeções de ativos, como grandes obras, ferrovias e rodovias, podendo ser usado também em levantamentos topográficos.

O Wingcopter 198 tem peso máximo de decolagem de 25 quilos, sendo aproximadamente 10 kg do equipamento, outros 10 kg de bateria e pode levar quase 5 kg de carga. Entre os diferenciais está a velocidade de cruzeiro de 90 km/h, e a capacidade de transporte de cargas perecíveis ou de alto valor agregado. A bateria dura 60 minutos com tempo de recarga igual ao de utilização. Para operar o drone, é preciso apenas passar por um treinamento de duas semanas.

O drone está em avançado processo de certificação na ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), e também está paralelamente em processo de certificação nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. No Brasil, já foi aprovado pela Anatel, que certifica a comunicação entre o drone e o solo.

A Wingcopter é uma startup que recebeu 100 milhões de euros de investimentos e agora vai passar para a fase de produção efetiva dos equipamentos em série. No mundo inteiro, a Wingcopter tem cases de sucesso na logística médica, já tendo sido responsável pelo transporte de medicamentos e sangue no Japão, vacinas, amostras de sangue e material genético em diferentes países africanos e também nos Estados Unidos.

“A Synerjet é, ao mesmo tempo, cliente e investidor da Wingcopter, e encomendou 10 unidades inicialmente, duas já estão no Brasil e outras 3 chegam até o fim do ano”, disse Fabio Rebello, CEO da Synerjet. Na visão de Rebello, o potencial do Wingcopter é fantástico e pode trazer grandes benefícios para regiões distantes, especialmente na área de saúde.

Para Armando Gessinger, Chief Revenue Officer da Wingcopter GmbH, o Brasil é um dos mercados mais importantes do mundo para a empresa, pois tem localidades remotas e infraestrutura precária de transporte. Apenas em um segundo momento a empresa imagina conseguir autorização para voar sobre áreas densamente populosas.

Informações complementares drone:

Sobre a Wingcopter GmbH – Com o objetivo primordial de melhorar e salvar vidas em todo o mundo por meio de aplicações comerciais e humanitárias significativas, a equipe da Wingcopter desenvolveu uma tecnologia de ponta, robusta e autônoma. Esta permite fornecer suprimentos essenciais de forma rápida e segura a áreas remotas ou com infraestrutura limitada. Os drones Wingcopter já foram implantados com sucesso em diversas missões em cinco continentes, demonstrando sua capacidade global e adaptabilidade a diferentes cenários e necessidades.

Com o sucesso comprovado das aplicações de logística de longo alcance, a Wingcopter vem expandindo suas capacidades, equipando os drones para aplicações diversas, como mapeamento preciso por sensores Lidar e utilizando câmeras de alta resolução para coleta de dados detalhados. Essas inovações abrem novas possibilidades, tornando a plataforma Wingcopter ainda mais versátil e ampliando significativamente suas aplicações para o monitoramento de ativos (como inspeção de infraestruturas críticas), segurança pública (em operações de busca e salvamento ou vigilância) e resposta a emergências (avaliação de desastres e entrega rápida de auxílio em situações de crise).

A excelência e o potencial disruptivo da Wingcopter foram reconhecidos globalmente, sendo a empresa designada como um “Technology Pioneer” e “Global Innovator” pelo prestigioso Fórum Econômico Mundial, destacando seu papel de liderança na transformação tecnológica e seu impacto positivo em escala global.

Sobre a Synerjet Corp.

A Synerjet é uma provedora líder de soluções em aviação, especializada em vendas de aeronaves, suporte técnico e serviços pós-venda em toda a América Latina e no Caribe. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na região, a Synerjet também representa marcas renomadas como Leonardo e atua como revendedora premium da Honeywell, oferecendo um portfólio de aviônicos de alta qualidade. Com forte foco na expansão da aviação na América Latina, a Synerjet opera com presença regional, promove práticas ESG em suas localidades e funciona como um centro único para soluções de mobilidade aérea e terrestre, incluindo Movingjet e Wingcopter.

