A equipe do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) “Eliza Marconi Romano” recebeu gestores, diretores, coordenadores e equipe técnica de escolas particulares e estaduais de Santa Bárbara d’Oeste nesta quarta-feira (21). O objetivo da visita técnica foi apresentar o espaço e o trabalho pedagógico desenvolvido no CESB, bem como o trabalho da Educação Ambiental nas escolas do Município. O encontro contou também com apresentação das ações de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade.

Participaram da ação representantes da Diretoria Regional de Ensino, do Colégio Pilares, além da bióloga Isabela Barrichelo, da educadora Adriana Bombacini, da assessora responsável pela Divisão de Projetos Educacionais da Secretaria de Educação, Cristiana Aguado e da assessora responsável pela Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino, Gilmânia Paiva.

Agendamento

O agendamento para visitas de alunos está aberto para as escolas particulares (Jardim II ao 5º ano) e estaduais (1º ao 5º ano) de Santa Bárbara d’Oeste. As reservas estão disponíveis no novo site do espaço cesbnea.wixsite.com/centroecologicosbo

São oferecidas oficinas para estudantes da Educação Infantil (Jardim II), a partir dos 5 anos de idade, até o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos preparados para cada no escolar, de diferentes temáticas voltadas à sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. A duração das visitas é de 2 horas. Todas as atividades são totalmente gratuitas, ficando de responsabilidade dos visitantes o transporte e lanche dos alunos/assistidos.

Estrutura

Dispondo de inúmeras possibilidades de aprendizado e conhecimento, como um laboratório a céu aberto, o CESB é um dos espaços públicos mais completos da região e conta com Mini-Fazenda, Borboletário, Meliponário, Minhocário, Mirante, Herbário Municipal “Prof. Dr. Lindolpho Capellari Jr”, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e Centro de Equoterapia (construção na reta final), entre outros.

O CESB foi inaugurado em novembro de 2022 pelo prefeito Rafael Piovezan e está localizado na Rua da Cachoeira, 1220, no São Joaquim. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do local cesbnea.wixsite.com/centroecologicosbo e também via e-mail cesb.sbo@edu.santabarbara.gov.br