Na noite desta quarta-feira (22), o Corinthians entrou em campo

para a estreia da Copa Betano do Brasil 2024. Jogando fora de casa, Corinthians fez uma boa partida e venceu com gols de Romero e Wesley.

O Alvinegro fez um excelente jogo e dominou a partida do início ao fim e com muito volume no ataque. Com a vitória, o Time do Povo avança na competição e agora espera o próximo adversário, que sairá do confronto entre Olaria-RJ e São Bernardo-SP, que jogam na próxima semana.

Leia + Sobre todos os Esportes

No próximo domingo (25), o Corinthians retorna sua atenção para o Paulistão, onde recebe a Ponte Preta, na Neo Química Arena, pela décima rodada do estadual.

Escalação

O técnico António Oliveira escalou o Timão com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Henrique e Romero. Entraram no decorrer do jogo: Fausto Vera, Matías Rojas, Biro, Gustavo Silva e Giovane. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Matheus Donelli, Matheus França, Caetano, Arthur Sousa, Matheus Araújo, Raul Gustavo e Ryan.

Primeiro tempo

O jogo iniciou e, aos dois minutos, o Timão abriu o placar! Gustavo Henrique fez o lançamento para Wesley. O atacante alvinegro gingou na linha de fundo, se livrou da marcação e, quase sem ângulo, chutou a bola, que desviou para dentro do gol, 1 a 0.

Aos 10 minutos, nova chegada do Corinthians com muito perigo: Wesley, mais uma vez, partiu para cima da marcação, levou para linha de fundo e tocou para o meio, Maycon desviou para o gol e a bola foi na trave. Ótimo início do Time do Povo, em Maringá.

O Timão seguiu fazendo um bom volume de jogo. A equipe paranaense tentava sair para o campo de ataque, mas parava na marcação alvinegra.

O Coringão ampliou o placar aos 30 minutos: em uma saída errada do Cianorte, Rodrigo Garro roubou a bola e tocou para Romero, o camisa 11 recebeu, girou e chutou no canto direito do goleiro Vinicius, 2 a 0!

No lance seguinte, em uma cobrança de falta de Garro, o goleiro soltou errado e Gustavo Henrique empurrou para o gol. Mas, segundo o árbitro auxiliar, o zagueiro do Timão estava impedido e o gol foi anulado. É válido registrar que nas primeiras fases da Copa do Brasil 2024 não tem o auxílio do VAR para arbitragem.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo e finalizou a primeira etapa.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para a segunda etapa com a mesma formação inicial.

Com a vantagem no placar, o Timão tocava bem e rodava a bola. Aos sete minutos, Garro experimentou de longe e a bola ficou nas mãos do goleiro Vinicius.

Aos 14 minutos, o Coringão chegou com perigo: Romero recebeu de Garro, invadiu a área e chutou, Vinícius espalmou. No minuto seguinte, outra boa jogada do Alvinegro: Romero cruzou na cabeça de Maycon, o meia do Timão cabeceou e a bola desviou para escanteio.

Gol do Corinthians! Aos 17 minutos, Pedro Henrique fez boa jogada pela direita, cruzou na área para Wesley, que escorou de cabeça para Romero fazer o terceiro do Timão!

Após o gol, o técnico António Oliveira mexeu no time: saíram Raniele e Pedro Henrique e entraram Fausto Vera e Matías Rojas.

O Cianorte tentou responder aos 24 minutos: Guilherme recebeu na entrada da área e chutou no gol, obrigando Caros Miguel fazer sua primeira defesa no jogo. No lance seguinte, o Timão foi novamente ao ataque. Hugo fez o cruzamento, o goleiro da equipe paranaense deu o rebote, mas Maycon não conseguiu finalizar para o gol.

Aos 28 minutos, mais uma mexida no Time do Povo: saiu Maycon e entrou Biro.

O Corinthians seguiu atrás do quarto gol: Rodrigo Garro enfiou a bola para Romero, que dominou e chutou no contrapé de Vinícius, mas o goleiro do Cianorte conseguiu a defesa e mandou para escanteio.

E mais Timão! Aos 31, Rojas arriscou de fora da área e mais uma vez o goleiro do Cianorte mandou para escanteio. Um minuto depois, foi a vez de Biro experimentar de longe e o goleiro rival novamente salvou o Cianorte.

Aos 35, mais duas alterações: saíram Wesley e Romero e entraram Gustavo Silva e Giovane.

O árbitro deu três minutos de acréscimo.

O Timão ainda teve tempo de mais uma jogada de perigo: Gustavo Henrique chutou de fora da área e a bola explodiu no ângulo da trave.

O Cianorte tentou descontar nos últimos minutos, mas o placar se manteve até o apito final.. Fim de jogo e Timão avança para a segunda fase da Copa do Brasil.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP