As escolinhas de handebol da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana estão com inscrições abertas para aulas gratuitas voltadas a meninos e meninas com idades entre 10 e 14 anos. As atividades são realizadas nos ginásios do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, e da Praça de Esportes Sebastião Barrera, no bairro Nova Americana.

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As aulas têm previsão de início para a próxima terça-feira (17).

No Centro Cívico, as aulas para turmas mistas (meninos e meninas) acontecerão às terças e sextas-feiras, das 8h às 10h. Já no período da tarde, as atividades são destinadas apenas ao público feminino, sempre às segundas-feiras, das 17h30 às 19h30. No ginásio do Nova Americana, as aulas também são voltadas para meninas e ocorrem às quartas-feiras, das 17h30 às 19h30.

Para participar, os interessados devem comparecer aos locais das atividades acompanhados pelos responsáveis legais, levando documento com foto e utilizando trajes adequados para a prática esportiva. As inscrições serão realizadas diretamente com a professora responsável, Priscila Ferraz. O objetivo é incentivar a prática de esportes entre crianças e adolescentes, além de apresentar a modalidade para novos praticantes.

“O handebol é um esporte muito dinâmico e que contribui bastante para o desenvolvimento físico e social dos alunos. Nosso objetivo é ensinar os fundamentos da modalidade e despertar o interesse pelo esporte desde cedo”, destacou Priscila.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, ressaltou a importância das escolinhas esportivas como ferramenta de inclusão e formação.

Marcinho fala do Handebol

“O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social e desenvolvimento para nossas crianças e adolescentes. Nosso compromisso é sempre ampliar o acesso ao esporte à toda a população de Americana, especialmente aos jovens, e as escolinhas são fundamentais para incentivar a prática esportiva, além de poder revelar novos talentos para o nosso município”, afirmou.

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