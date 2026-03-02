Escolinha de vôlei feminino tem inscrições abertas para aulas em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, está com inscrições abertas para aulas gratuitas da escolinha de vôlei feminino, voltada a meninas nascidas entre 2014 e 2016. As aulas acontecem às quartas-feiras, das 9h às 10h30, no ginásio da Praça de Esportes Luiz Meneghel, na Rua São Miguel, 540, no bairro São Vito. As interessadas devem comparecer ao local acompanhadas pelos responsáveis legais, portando documento com foto.

Para participar, também é recomendado utilizar roupas adequadas para a prática esportiva e levar garrafa de água. A proposta da escolinha é oferecer um ambiente acolhedor e estruturado para o aprendizado dos fundamentos do voleibol, respeitando o ritmo de cada aluna.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Iniciação

“A iniciação na escolinha de voleibol é a etapa principal no processo de formação de atletas. É nela que acontecem as primeiras aprendizagens dos gestos motores da modalidade, regras e movimentação, além de trabalharmos com os aspectos sociais do esporte”, comentou a professora Adriana Cristina da Silva.

“Oferecer aulas gratuitas amplia o acesso e cria oportunidades para que mais meninas pratiquem atividade física e descubram seu potencial. Muitos talentos são descobertos em projetos como esse, e nosso compromisso é investir na base, oferecendo condições para que as jovens possam evoluir, seja para o esporte de rendimento ou para a prática recreativa”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Leia + sobre esportes