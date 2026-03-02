É Hoje! Galvão Bueno estreia no SBT e coloca o esporte no centro do horário nobre

Com Vampeta, Mauro Naves, e Mauro Beting o programa começa às 22h30

O SBT estreia hoje, às 22h30 (de Brasília), o Galvão FC, e passa a ocupar o horário nobre de segunda-feira com um formato robusto de debate esportivo, ancorado por um dos maiores nomes da comunicação brasileira.

Reconhecido como uma das vozes mais marcantes da história da televisão, Galvão inicia no SBT um projeto que reúne análises, bastidores, humor, música e interação, ele conduz um projeto pensado na maneira como o brasileiro consome esporte hoje: com intensidade, paixão e debate.

“Estou muito feliz em estrear esse novo programa no SBT, uma emissora que carrega o legado de Silvio Santos. A proposta é unir o meu DNA ao DNA da emissora”, afirma o apresentador. “Teremos resenha, discussões, polêmicas, mas também entretenimento, plateia, game shows, premiações e música. É esporte e diversão juntos, do jeito que o brasileiro gosta”, completa.

Ao seu lado estará Vampeta, ex-volante pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 e ídolo do Corinthians. Com trajetória consolidada dentro e fora das quatro linhas, ele também se firmou como comentarista pelo estilo direto e bem-humorado, características que agora ganham espaço no estúdio do Galvão FC.

“Quero agradecer muito ao SBT. Quando parei de jogar, minha primeira oportunidade na TV foi aqui. Depois segui para outras emissoras, mas, quando surgiu o convite, aceitei na hora. Trabalhar ao lado do Galvão, da Nadine, do Mauro Naves e do Mauro Beting é especial. Vai ser um programa incrível, com muita alegria. O próprio Galvão falou que está se reinventando, trazendo mais humor, e fazer parte disso é motivo de orgulho”, destaca.

O time conta ainda com dois nomes de peso do jornalismo esportivo. Mauro Naves construiu uma carreira marcada pela credibilidade e pelo acesso aos bastidores do futebol, enquanto Mauro Beting, no SBT desde 2020, é reconhecido pela análise técnica, contextualização histórica e opiniões consistentes.

“Estou com uma expectativa muito grande, porque é um programa diferente de todos os que já participei. Ele carrega o DNA do entretenimento, algo muito presente no SBT. Vamos falar de esporte com seriedade, mas também teremos espaço para contar histórias, participar de games e rir. É um formato dinâmico, que foge daquele debate estático e exclusivamente esportivo. Para mim, é motivo de orgulho e privilégio fazer parte desse projeto”, afirma Mauro Naves.

Mauro Beting também celebra a parceria. “Trabalhar com o Galvão é como jogar ao lado do Pelé. Eu trabalhei com 86 narradores em 35 anos de carreira, nunca imaginei dividir estúdio com ele e com o Mauro Naves, que é um craque e um amigo. O Vampeta também já é parceiro de longa data, assim como a Nadine. E temos ainda o Los Buenos, uma banda que estreia como se já estivesse na centésima apresentação. O Galvão FC reúne a história do SBT, a trajetória do Galvão e o que estamos construindo aqui: esporte, informação, comentário, bom humor e música. Futebol e música são paixões nacionais — e é isso que vamos colocar no palco”, acrescenta.

A atmosfera do programa será embalada pela banda Los Buenos, liderada por Marcelo Marrom. Comediante, cantor e ator, ele leva ao palco música, improviso e intervenções bem-humoradas. “Meu papel é trazer leveza a um ambiente em que o futebol é debatido com tanta intensidade. Vou fazer observações, emitir opiniões — porque também sou apaixonado por futebol — e comandar a banda, formada por Gustavo Pompeani na bateria, Daniel Pax no baixo e eu na guitarra e voz. Tocamos nas entradas e saídas de bloco, na chegada dos convidados e recebemos o Galvão com a música especial do programa. Fiquei mais de um ano afastado da TV, dedicado às palestras e ao meu show de comédia, e cheguei a recusar outros convites. Mas, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com o Galvão, foi impossível dizer não. O piloto foi emocionante e, se repetirmos o que fizemos ali, a estreia será especial”, comenta.

Completando o time, Nadine Basttos entra em cena com análises técnicas sobre arbitragem. “É uma alegria fazer parte do Galvão FC. A arbitragem sempre teve papel central no futebol, mas muitas vezes é analisada de forma superficial. Minha missão é oferecer uma leitura técnica, acessível e honesta dos lances que geram dúvidas e debates, explicar decisões e contextualizar as regras. Acredito que esse olhar contribui para qualificar as discussões e aproximar o torcedor do que acontece dentro de campo”, destaca.

Ao estruturar um projeto que reúne grandes nomes, informação consistente e linguagem acessível, o SBT consolida a segunda-feira como vitrine estratégica dentro da grade e reafirma sua disposição de competir em um dos territórios mais relevantes da televisão brasileira. O Galvão FC nasce como plataforma de debate e também como declaração de posicionamento: o esporte passa a ocupar, de forma definitiva, um espaço central no horário nobre da emissora.

