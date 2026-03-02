Rave Literária chega neste mês de março em Americana

Evento inspirado na Europa será no próximo dia 7, a partir das 16h, na Casa Littera

A Rave Literária é um movimento cultural que nasceu na Europa, especialmente em cidades como Amsterdã, e que vem se espalhando por várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Diferente das raves tradicionais, aqui o ritmo é outro: o som é suave, o clima é de acolhimento e o centro de tudo é o livro. A proposta é simples e poderosa: criar um espaço coletivo de leitura, silêncio, conexão e cuidado com a mente.

Em meio à correria do dia a dia, a Rave de Leitura surge como uma pausa necessária para desacelerar. No dia 7 de março, a partir das 16h, na Casa Littera, Rua das Poncianas, 869, Jardim Glória, Americana, pessoas se reúnem para simplesmente ler, ao som de violino, piano e violão ao vivo, embalando o silêncio das páginas virando. A entrada é gratuita, tornando o encontro ainda mais acessível e democrático.

O ambiente conta com cafeteria, acolhimento e a presença de gente que ama livros, cultura e boas conversas. Você pode trazer seu próprio livro ou comprar um aqui com a gente. Fique à vontade também para trazer almofadas, cangas ou cadeiras de praia, deixando o momento ainda mais confortável.

Para participar, entre em contato pelo perfil do Instagram ou pelo WhatsApp (19) 99002-0044, pois as vagas são limitadas.

A ideia é reunir a tribo que ama leitura e mostrar que Americana tem, sim, pessoas que valorizam cultura, livros, café e saúde mental. Na Casa Littera, nossa livraria de rua feita de encontros, cada página vira ponto de conexão.

