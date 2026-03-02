Quem estuda, sai na frente- O hábito da leitura vai muito além do incentivo cultural, ele é uma ferramenta fundamental para a formação acadêmica e profissional. Em um cenário de constantes mudanças no mercado de trabalho, estudantes que buscam conteúdos técnicos e científicos desde a graduação tendem a se tornar mais preparados para os desafios da profissão escolhida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A leitura especializada contribui diretamente para a compreensão dos conteúdos vistos em sala de aula, tornando o aprendizado mais prático e conectado à realidade. Ao acessar livros e materiais produzidos por especialistas reconhecidos, o estudante amplia sua visão sobre a área de atuação, entende tendências do setor e desenvolve uma postura mais crítica e analítica.

Segundo estudos do Pew Research Center, pessoas que mantêm o hábito regular da leitura apresentam maior capacidade de concentração, tomada de decisão e resolução de problemas. Essas habilidades são consideradas essenciais não apenas para o mercado de trabalho, mas também para o desenvolvimento pessoal ao longo da vida.

De acordo com Aline Oliveira, bibliotecária da Minha Biblioteca – ecossistema de aprendizagem e biblioteca digital -, a leitura técnica possibilita que as pessoas aprendam de forma mais eficaz e consistente. “Esse contato contínuo com a leitura se reflete em conhecimento e ajuda na construção de escolhas mais conscientes na carreira, acompanhando as mudanças do mercado com mais preparo e segurança”, afirma.

Biblioteca digital aproxima estudante, universidade e mercado

Com o avanço da tecnologia, as bibliotecas digitais passaram a ocupar um papel importante no acesso ao conhecimento. Plataformas especializadas permitem que estudantes encontrem, em um único ambiente, conteúdos atualizados e alinhados às exigências das diferentes áreas do saber. Um exemplo é a Minha Biblioteca (MB), que reúne livros acadêmicos e profissionais voltados ao ensino superior e à educação técnica.

A plataforma disponibiliza mais de 15 mil ebooks organizados, que apoia o aluno em uma dor até então comum durante a formação: ter acesso a livros atualizados e disponíveis em qualquer momento. Para as instituições de ensino, as bibliotecas digitais representam um apoio importante ao processo educacional. Elas auxiliam professores na seleção de conteúdos, favorecem a atualização dos projetos pedagógicos e fortalecem a integração com ambientes virtuais de aprendizagem (AVA).

Sobre a Minha Biblioteca

A Minha Biblioteca (MB) é um ecossistema de aprendizagem que combina tecnologia, inovação, consultoria especializada, biblioteca digital e um acervo com mais de 15 mil ebooks relevantes para a formação. A MB é parceira estratégica das Instituições de Ensino Superior (IES), oferecendo recursos práticos para docentes, alunos, bibliotecários e gestores. Tudo isso de maneira simplificada.

Há 14 anos no mercado e formada por mais de 50 editoras, a MB ajuda as instituições a atingir nota máxima no conceito MEC e a garantir a conformidade regulatória.