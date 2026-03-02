Saúde de SBO orienta sobre riscos e prevenção da leptospirose em períodos chuvosos

O período de chuvas de verão acende um importante alerta para a saúde pública: o aumento do risco de leptospirose. Diante desse cenário, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Vigilância em Saúde, reforça as orientações à população para prevenção da doença. A leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Leptospira, transmitida principalmente pelo contato com água ou lama contaminadas pela urina de animais infectados, especialmente ratos.

A infecção é mais frequente após enchentes, quando a água invade ruas, residências e estabelecimentos. A bactéria pode penetrar no organismo por pequenas feridas na pele ou pelas mucosas, como olhos, nariz e boca, mesmo sem ingestão da água contaminada.

Os sintomas iniciais incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares — principalmente nas panturrilhas —, além de náuseas e vômitos. Em casos mais graves, a doença pode evoluir para complicações renais, hepáticas e pulmonares, podendo levar à morte se não houver tratamento adequado.

De acordo com o diretor da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Thiago Azevedo, a atenção deve ser redobrada após períodos de chuva intensa. “Sempre que houver contato com água de enchente é fundamental procurar uma unidade de saúde caso surjam sintomas. A leptospirose tem tratamento e o diagnóstico precoce faz toda a diferença para evitar complicações”, destacou.

Além das enchentes, a exposição também pode ocorrer em terrenos baldios com acúmulo de lixo, locais com presença de roedores, áreas com esgoto a céu aberto, zonas rurais e em atividades profissionais como limpeza urbana, construção civil e manejo de resíduos.

A Vigilância em Saúde orienta que, em caso de enchente, a população evite o contato com água ou lama, utilize equipamentos de proteção ao realizar limpeza, faça a desinfecção adequada dos ambientes atingidos e descarte alimentos que tenham tido contato com a água. Ao surgimento de sintomas, a recomendação é buscar atendimento médico imediatamente.

