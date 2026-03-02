As obras de recapeamento de 100% do pavimento do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, iniciadas em 2 de maio de 2024, seguem com 14 equipes trabalhando simultaneamente.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, Autoban informa os trechos em que as equipes trabalharão esta semana:

Via Anhanguera (SP-330)

São Paulo a Campinas

Bandeirantes (SP-348)

Jundiaí a Campinas

Dispositivos na Anhanguera

Até 15/03 – dispositivo km 48, Ramo D – Rodovia Anhanguera (SP-330)

Interdição da saída 47 (Anhanguera / Jundiaí / Itatiba), SP-330

Alternativa: Acesso pelo dispositivo do km 60+427 da Rodovia dos Bandeirantes (SP348)

Interdição: travessia Sul/norte

Alternativa: Retorno no dispositivo do km 30, SP-330

Até 15/03 – dispositivo KM 29+930 – Rodovia Anhanguera (SP-330)

Interdição: Ramo 200 – acesso São Paulo

Alternativa: Retorno no dispositivo do km 30, SP-330

Interdição: Ramo 300 – Saída 29 (Polvilho / Stna. Parnaiba / Retorno)

Alternativa: Retorno no dispositivo do km 30, (SP-330)

Interdição: Ramo 400 – acesso Campinas

Alternativa: Retorno no dispositivo do km 25+450

Interdição: Ramo Inferior – acesso ao bairro / Retorno – Sistema de Pare/siga

Até 15/03 – dispositivo km 73 – Rodovia Anhanguera (SP-330)

Interdição: Ramo 100 – acesso Bairro Santo Antonio

Alternativa: Retorno no dispositivo do km 76, SP-330

Interdição: Ramo 200 – acesso Campinas

Alternativa: Retorno no dispositivo do km 71+253, SP-330

Até 15/03 – dispositivo km 110, Rodovia Anhanguera (SP-330)

Interdição: Ramo A – acesso Paulínia / Hortolândia / Retorno

Alternativa: Retorno no dispositivo do km 112+900, SP-330

Interdição: Ramo C – acesso Americana / Limeira

Alternativa: Retorno no dispositivo do km 109, SP-330

Até 15/03 – dispositivo km 48 – Rodovia Anhanguera (SP-330)

Interdição: Ramo B – acesso Bandeirantes / Viracopos / Itu

Alternativa: dispositivo km 53 (SP-330) e retorno no km 45+830 (SP-348)

Até 15/03 – dispositivo km 30, Rodovia Anhanguera (SP-330)

Interdição: Ramo 100

Alternativa: retorno no dispositivo km 29+930, SP-330

Anhanguera: 3ª faixa de rolamento Km 22

Na SP-330, km 22, seguem as obras de implantação da 3ª faixa de rolamento, iniciadas em setembro de 2024. A concessionária está executando a base do novo pavimento e realizando a concretagem da barreira no canteiro central. Até o momento, 97,21% da obra já foram concluídas

Caixas de produtos perigosos

A concessionária deu início à implantação de caixas de contenção de produtos perigosos em todo o sistema Anhanguera-Bandeirantes. Nessa fase, as equipes estão implantando na Rodovia Anhanguera, km 128+400 até km 131, nos dois sentidos, com interdição do acostamento das 7h às 18h. E na Rodovia dos Bandeirantes está em fase de drenagens complementares do km 37 ao km 42.

Obra na praça de pedágio

O pavimento rígido está passando por obras nas praças de pedágios do Km 77, norte, da Rodovia dos Bandeirantes e km 39, norte da Anhanguera.

As atividades estão sendo realizadas das 22h às 6h com interdição intercalada.

Faixa adicional km 47 da rodovia dos Bandeirantes

Equipes de engenharia estão construindo mais uma faixa de rolamento entre o km 47 e o km 50, sentido interior, na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. Para execução dos trabalhos, o retorno operacional do km 49 permanecerá interditado.

Até agora, 65% da obra já foi concluída. Nesta semana começa a fase de implantação da camada de pavimento, e no acostamento, irá iniciar a demolição da barreira.

A concessionária recomenda que os clientes, sempre que possível, programem seus deslocamentos e verifiquem as condições de tráfego no Sistema Anhanguera-Bandeirantes através dos canais de comunicação da AutoBAn: 0800 055 55 50, site www.autoban.com.br e também pelo WhatsApp (11) 4589-3999. Em caso de condições climáticas adversas, o cronograma de obras pode sofrer alterações.

O cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

