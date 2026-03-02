Sumaré tem programação especial no Mês da Mulher

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Desenvolvimento e Assistência Social, preparou uma programação especial em alusão ao Mês da Mulher. Ao longo de março, diversas ações serão realizadas em diferentes regiões do município, com foco na valorização feminina, promoção de direitos, inclusão social e fortalecimento da rede de proteção.

A agenda contempla cursos de capacitação, palestras, oficinas de autocuidado, debates sobre direitos das mulheres e atividades de conscientização, além de atendimentos e reuniões técnicas nas unidades da rede socioassistencial.

De acordo com a secretária municipal de Inclusão, Desenvolvimento e Assistência Social, Noemi Stein Sciascio, a programação reforça o compromisso da gestão com as políticas públicas voltadas às mulheres. “O Mês da Mulher é um momento de reflexão, mas também de ação. Organizamos uma agenda diversificada que promove autonomia, informação, qualificação profissional e fortalecimento da autoestima, além de ampliar o debate sobre direitos e enfrentamento à violência. Nosso objetivo é garantir que cada mulher de Sumaré tenha acesso a oportunidades e à rede de apoio necessária”, destacou.

Programação

As atividades tiveram início nesta segunda-feira (2), na região da Área Cura, com o Curso de Maquiagem Profissional, voltado à qualificação e geração de renda.

Entre os dias 3 e 26 de março, o CRAS Nova Veneza realizará acolhidas particularizadas, ampliando o atendimento individual às mulheres acompanhadas pela unidade.

Nos dias 4, 11, 18 e 25 de março, o CRAS e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da região do Trevo promovem a entrega do Programa Vivaleite.

No dia 6, a equipe da Área Cura realiza reunião técnica de planejamento. Já no dia 10, também na Área Cura, acontece ação voltada ao Cadastro Único, com foco em inclusão social.

No dia 11 de março, o CRAS Nova Veneza promove a atividade “Direitos das Mulheres: História e Luta”, com abordagem educativa sobre conquistas e desafios históricos. Na mesma data, o CEU recebe o evento “Março Mulher: Dia da Mulher”, reunindo atividades especiais para o público feminino.

No dia 18 de março, o CRAS Nova Veneza realiza oficina de autocuidado, com serviços como manicure e corte de cabelo. Também no dia 18, na Área Cura, será promovida a palestra “Empoderamento Feminino”, dentro da campanha Março Lilás.

Já no dia 25 de março, o CRAS Nova Veneza promove Reunião de Rede para discussão de casos, fortalecendo o trabalho intersetorial. Na mesma data, a Área Cura recebe o Curso de Extensão de Cílios, ampliando as oportunidades de capacitação profissional.

Durante a quarta semana de março, no Polo Ângelo Tomazin, serão desenvolvidas atividades com o tema “Direitos das Mulheres e enfrentamento à violência”, reforçando a importância da informação e da prevenção.

Ao longo de todo o mês, nas regiões do Basilicata e São Domingos, serão realizadas ações contínuas de conscientização e valorização da mulher.

