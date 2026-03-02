Lançamentos do streaming agora em março

Oscar 2026: veja 10 filmes indicados que podem ajudar nos estudos para o Enem ou cair na prova

São Paulo, 02 de março de 2026 – Para além do enredo e do entretenimento, o cinema configura-se como uma linguagem multimídia complexa e potente, que articula imagem, som, trilha sonora, fotografia, roteiro, direção de arte, montagem e atuação para construir sentidos. Essa combinação de elementos permite o acesso a diferentes formas de expressão de um mesmo conteúdo, ampliando as possibilidades de compreensão e análise. Ao mesmo tempo, cada obra audiovisual apresenta um recorte cultural específico sobre os temas abordados, refletindo contextos históricos, sociais e ideológicos.

Segundo Paulo Rogerio Rodrigues, coordenador pedagógico da Escola Bilíngue Aubrick, de São Paulo (SP), é fundamental considerar, ainda, que todo filme carrega a visão particular de um diretor, de uma corrente estética ou de um gênero cinematográfico. “Essa característica amplia o repertório interpretativo dos estudantes, pois os convida a comparar perspectivas, identificar intencionalidades, reconhecer escolhas narrativas e analisar como determinados recursos constroem significados. Esse exercício fortalece habilidades como leitura crítica, análise simbólica, argumentação e articulação de diferentes linguagens, competências essenciais para avaliações externas, especialmente o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”.

Na visão do educador da Aubrick, o contato sistemático e reflexivo com o cinema também estimula a criatividade. A linguagem cinematográfica permite a construção de representações simbólicas ricas e provocativas, que dialogam diretamente com o universo de crianças e adolescentes. Ao interpretar metáforas visuais, enquadramentos, trilhas sonoras e estratégias narrativas, o estudante amplia sua capacidade de abstração e de elaboração de ideias, aspecto fundamental na produção escrita.

Além disso, o cinema possibilita a retomada e a problematização de episódios históricos, movimentos culturais e interpretações literárias, contribuindo para a consolidação de um sólido arcabouço cultural. “Filmes que abordam contextos históricos, por exemplo, podem aprofundar discussões iniciadas em sala de aula; adaptações literárias favorecem comparações entre linguagens; e obras que retratam transformações sociais ampliam o repertório sociocultural, elemento indispensável para a construção de argumentos consistentes na redação”, acrescenta.

Nesse sentido, o cinema não apenas complementa o trabalho pedagógico, mas o potencializa. Ao dialogar com diferentes áreas do conhecimento, como História, Literatura, Filosofia, Sociologia, Artes e Linguagens, promove uma aprendizagem interdisciplinar e contextualizada.

“Para além do enredo, o cinema, enquanto linguagem multimídia, mobiliza diferentes formas de expressão e, por isso, estimula de maneira consistente o pensamento crítico, a interpretação de múltiplas linguagens e a leitura simbólica da realidade, competências amplamente exigidas no Enem. Ao consumir cinema de forma reflexiva, o estudante aprende a identificar intencionalidades, reconhecer recortes culturais e analisar diferentes perspectivas sobre um mesmo tema, algo essencial para resolver questões interdisciplinares e construir uma redação consistente, com repertório sociocultural legitimado e articulado”, conclui Rodrigues.

COMO O CINEMA JÁ FOI CITADO NO ENEM?

Na edição de 2022, uma das questões abordou, por exemplo, o documentário “Elena”, de Petra Costa, obra em que a diretora brasileira resgata a trajetória de sua irmã, que se mudou para Nova York com o sonho de ser atriz.

Já na prova de 2023, o filme indiano “Como Estrelas na Terra” teve o seu cartaz e sinopse usados em uma questão de Espanhol para discutir a dislexia e como o olhar sensível de um professor de arte muda a vida do protagonista Ishaan.

Foto: Reprodução Enem. Na edição de 2025, quando o tema da proposta de redação foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, a atriz Fernanda Montenegro foi citada em um dos textos de apoio, mencionando suas memórias sobre habitar o tempo e a velhice com dignidade.

FILMES INDICADOS AO OSCAR 2026 QUE DIALOGAM COM O ENEM

Entre as dezenas de produções cinematográficas indicadas ao Oscar 2026, cuja cerimônia acontece em 15 de março, o docente da Aubrick elenca 10 deles, que podem servir como ferramenta estratégica de estudo, ampliando o repertório sociocultural dos candidatos e fortalecendo a capacidade de argumentação exigida no exame.

1. O AGENTE SECRETO (4 indicações)

Sinopse: Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977, na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos. Filme representante do Brasil na premiação, concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. Direção: Kleber Mendonça Filho.

Temas abordados: dialoga com ditadura militar, repressão política, direitos humanos e vigilância do Estado, temas recorrentes em História, Sociologia e na redação do Enem.

Classificação indicativa: 16 anos.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

2. ALABAMA: PRESOS DO SISTEMA (1 indicação)

Sinopse: filmado com celulares contrabandeados, o documentário oferece uma perspectiva chocante da corrupção, violência e resistência prevalecentes em um dos sistemas prisionais mais perigosos dos EUA. Direção: Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman.

Temas abordados: aborda sistema prisional, desigualdade racial e social, violência institucional e cidadania, conteúdos frequentes em Ciências Humanas e temas sociais da redação.

Classificação indicativa: 16 anos.

Onde assistir: streaming HBO Max.

3. AVATAR: FOGO E CINZAS (1 indicação)

Sinopse: após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta. Direção: James Cameron.

Temas abordados: explora meio ambiente, exploração de recursos naturais, conflitos culturais e colonialismo, assuntos cobrados em Geografia, Biologia e na redação.

Classificação indicativa: 14 anos.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

4. F1: O FILME (4 indicações)

Sinopse: Sonny Hayes foi o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 da década de 1990, até um acidente na pista. Trinta anos depois, seu ex-companheiro de equipe, Ruben Cervantes, o convence a voltar e pilotar ao lado do estreante Joshua Pearce e assim ter sua última tentativa de ser o melhor do mundo. O passado de Sonny o persegue e ele descobre que não se pode trilhar o caminho para a redenção sozinho. Direção: Joseph Kosinski.

Temas abordados: trata de superação, ética, trabalho em equipe e pressão psicológica, temas ligados à Educação Física, Filosofia e competências socioemocionais.

Classificação indicativa: 12 anos.

Onde assistir: streaming Prime Video.

5. FOI APENAS UM ACIDENTE (1 indicação)

Sinopse: quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Direção: Jafar Panahi.

Temas abordados: discute tortura, justiça, vingança e memória coletiva, conectando-se a direitos humanos, ética e contextos autoritários cobrados no Enem.

Classificação indicativa: 14 anos.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

6. HAMNET: A VIDA ANTES DE HAMLET (8 indicações)

Sinopse: o filme conta a poderosa história de amor e perda que inspirou a criação da obra-prima atemporal de William Shakespeare, Hamlet. Agnes, esposa do escritor, luta para suportar a dor da perda do filho, Hamnet. Direção: Łukasz Żal.

Temas abordados: relaciona literatura, memória, luto e relações familiares, dialogando com Linguagens, Literatura e análise simbólica de narrativas.

Classificação indicativa: 14 anos.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

7. SE EU TIVESSE PERNAS, EU TE CHUTARIA (1 indicação)

Sinopse: Linda é uma mãe que se vê à beira de um colapso, ao lidar com a doença misteriosa da filha, a ausência do marido e o desmoronamento de seu próprio teto; o que a força a viver com a filha num motel. Ela não encontra apoio em ninguém, nem mesmo no terapeuta, que é hostil, e precisa lidar com a frustração, o desespero e o isolamento crescentes, numa tentativa de resolver os problemas que a cercam. Direção: Mary Bronstein.

Temas abordados: aborda saúde mental, vulnerabilidade social, maternidade e exclusão, assuntos presentes em Ciências Humanas e propostas de redação.

Classificação indicativa: 16 anos.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

8. SONHOS DE TREM (3 indicações)

Sinopse: um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século XX. Direção: Clint Bentley.

Temas abordados: retrata transformações sociais, trabalho e modos de vida no início do século XX, dialogando com História, Geografia e leitura histórica contextualizada.

Classificação indicativa: 14 anos.

Onde assistir: streaming Netflix.

9. UMA BATALHA APÓS A OUTRA (13 indicações)

Sinopse: um revolucionário fracassado que vive isolado com a filha luta para achá-la após ela desaparecer, ambos enfrentando as consequências do passado dele. Direção: Paul Thomas Anderson.

Temas abordados: discute consequências do passado político, militância, responsabilidade e relações familiares, temas ligados à cidadania e ética social.

Classificação indicativa: 16 anos.

Onde assistir: streaming HBO Max.

10. VALOR SENTIMENTAL (9 indicações)

Sinopse: as irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, diretor outrora renomado que oferece a Nora um papel naquele que espera ser seu filme de retorno. Quando Nora recusa a proposta, descobre que ele deu o papel a uma jovem estrela de Hollywood, ambiciosa e entusiasmada. De repente, as duas irmãs precisam lidar com a complicada relação com o pai e com a presença inesperada de uma atriz americana inserida bem no meio das complexas dinâmicas familiares. Direção: Joachim Trier.

Temas abordados: aborda relações familiares, identidade, frustrações e o papel da arte, conectando-se a Filosofia, Sociologia e Linguagens.

Classificação indicativa: 14 anos.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

Paulo Rogerio Rodrigues é coordenador pedagógico da Escola Bilíngue Aubrick. Profissional com larga trajetória na educação básica com foco na gestão pedagógica e educacional desde a Educação Infantil até os anos finais do Ensino Fundamental 2, com MBA em Gestão Escolar e especialização em Educação Antirracista, Bilinguismo e Neuropsicologia.