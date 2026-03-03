Março de 2026 é um dos meses mais movimentados do ano no céu astrológico. O período mistura momentos de conciliação, tensões coletivas e decisões importantes tanto na vida pessoal quanto no cenário global. O mês também marca o início de um novo ciclo com a entrada do Sol em Áries, no dia 20, dando início ao chamado Ano Novo Astrológico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com Wladimir Barros, da equipe Astrolink, no aspecto geopolítico, Marte em Peixes em quadratura com Urano (configuração ativa já há algumas semanas) tende a intensificar um período de instabilidade que pode aumentar a sensação de imprevisibilidade, tanto no cotidiano quanto no cenário coletivo. Mudanças de planos, imprevistos e situações inesperadas podem exigir mais flexibilidade.

A harmonia entre Sol em Peixes e Júpiter pode facilitar conversas importantes, ajudar a resolver assuntos pendentes e trazer sensação de alívio em algumas questões práticas da vida.

No trabalho, o período estimula confiança e movimento. Pode ser um bom momento para buscar novas oportunidades, apresentar projetos ou retomar ideias que estavam paradas. Para quem está em fase de mudança profissional, o apoio de amigos e contatos próximos pode fazer diferença.

Por volta da metade do mês, a aproximação entre Saturno e Netuno traz um momento mais reflexivo. Esse movimento costuma marcar períodos de revisão de rumos e decisões importantes, tanto na vida pessoal quanto em contextos sociais e políticos mais amplos.

No campo afetivo, a conjunção entre Vênus e Netuno pode intensificar emoções e despertar idealizações. O período pode trazer experiências românticas marcantes, mas também pede cuidado para não confundir entusiasmo com expectativas irreais.

No dia 03/03, em meio a um céu um pouco conturbado, teremos um eclipse lunar conhecido como Lua de Sangue, que vai ocorrer no signo de Virgem às 8h34 e será parcialmente visível no Brasil.

Se configura, então, uma oportunidade para ter mais organização, método e separação de assuntos de forma a trazer mais clareza para o seu momento de vida.

Embora o fenômeno tenha este nome, trata-se apenas de uma denominação popular baseada na aparência visual. O nome Lua de Sangue pode parecer dramático, mas a realidade é bem mais simples: durante o eclipse, a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra e faz a Lua ficar com um tom avermelhado.

Os Eclipses, aliás, são mais comuns do que muita gente imagina. Normalmente temos entre 4 e 6 eclipses por ano, seguindo ciclos astronômicos bem conhecidos que fazem parte do ritmo natural do céu, não são eventos extraordinários que transformam tudo de uma hora para outra.

No dia 18 de março ocorre uma Lua Nova em Peixes que

no mapa astrológico do Brasil, ativa temas ligados ao entretenimento, ao lazer e às atividades culturais. Isso pode favorecer setores como eventos, gastronomia e vida social, trazendo maior movimento para essas áreas.

Já no dia 20 acontece o Ano Novo Astrológico, com a entrada do Sol em Áries. Na astrologia, esse momento simboliza renovação, iniciativa e novos começos. É um período que costuma estimular decisões, impulsionar projetos e trazer mais clareza sobre os próximos passos.

Nos últimos dias do mês, o clima tende a se tornar novamente mais conciliador. Conversas importantes podem fluir melhor e conflitos que vinham se arrastando encontram espaço para resolução.

Em um mês marcado por mudanças e movimentos intensos, a principal recomendação é equilibrar ação e escuta. Muitas decisões importantes podem surgir agora e a forma como cada pessoa reage a elas pode definir os rumos dos próximos meses.

Sobre o Astrolink

O Astrolink é a maior comunidade astrológica do mundo, com mais de 18 milhões de usuários. A plataforma promove autoconhecimento e bem-estar por meio da astrologia, oferecendo ferramentas como mapa astral, sinastria do amor, tarot, previsões personalizadas, ciclos lunares e muito mais. Conhecer a si próprio – e quem você ama – pode transformar suas relações.