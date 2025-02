Escolinha de vôlei feminino Americana inicia treinos pra temporada

A escolinha de vôlei feminino da Secretaria de Esportes de Americana iniciou os treinamentos para a temporada 2025 das categorias de base da modalidade. A partir desta semana, as atividades já contam com a participação das meninas que passaram pela seletiva realizada na última sexta-feira (31), no Centro Cívico. As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h30, no ginásio da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito.

Ao todo, a seletiva reuniu mais de 70 meninas nascidas entre os anos de 2011 e 2014, que foram avaliadas em quesitos como aptidão física, coordenação motora e desempenho nos fundamentos básicos da modalidade. A ação, realizada na Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, teve como objetivo selecionar novas atletas para iniciarem a formação no voleibol, para que futuramente possam compor as categorias de base do município.

“Estamos muito felizes com o resultado da nossa seletiva, que foi muito produtiva e teve um nível bem alto. As meninas convocadas já foram distribuídas nas duas turmas que temos no São Vito e, como a procura pelas aulas está grande, estamos estudando junto à Secretaria de Esportes a possibilidade de abrir novas turmas ao longo desse ano”, comentou a professora Adriana Cristina da Silva.

“A escolinha é um projeto muito importante para o desenvolvimento do voleibol na nossa cidade, oferecendo oportunidades para que novas atletas iniciem sua trajetória na modalidade. Ficamos felizes com o grande interesse e dedicação das meninas na seletiva, o que mostra o crescimento do esporte no município. Seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais as opções esportivas e incentivar a formação de novos talentos”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria: (19) 3406-6111.

