Servidor modelo da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Narciso Bizetto morreu este domingo aos 98 anos. Ele trabalhou até passar dos 90 anos e foi homenageado duas vezes pelos ex-prefeitos Zé Maria (2006) e Denis Andia (2016).

Bizetto ingressou na Prefeitura no fim da década de 60, na administração do então prefeito Angelo Giubbina. Atuou nos serviços de Água e Esgoto (hoje DAE), foi emprestado pela Municipalidade aos Correios e trabalha há 40 anos no setor de Cadastro Técnico Municipal.

Festa de Bizetto aos 90 anos

A homenagem de 2016 foi registrada como “data que ficará marcada na memória de muitos dos servidores públicos municipais”.

Funcionário do Cadastro Técnico Municipal, completava então 90 anos. Querido por todos, ‘Seo Bizetto’ teve, entre os presentes recebidos, além das lembranças, dos abraços, beijos e carinhos, uma festa surpresa no térreo do Paço Municipal.

Organizada pelos companheiros do setor, a festa reuniu familiares do aniversariante, diversos servidores, secretários e o prefeito Denis Andia. Além da história de vida, sua trajetória profissional foi celebrada. Ao retornar de uma atividade externa, devidamente programada para que a surpresa fosse realizada, ‘Seo Bizetto’ foi recebido com festa.

Ele era casado com Luzia de Souza Bizetto, deixando os filhos: Moisés e Marlene (Milton em memória). Residia no Centro

Velório:

Municipal Berto Lira com início às 12:30.

Sepultamento:

Saindo às 15:30 para o Cemitério Campo da Ressurreição.

