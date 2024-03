‘Segredos sussurro enquanto a ambrosia cozinha’, livro de Mariana Vogt

será lançado no dia 15 de março, na Fundação Cultural BADESC; entrada é gratuita

A escritora Mariana Vogt, natural de Ijuí/RS e moradora há 15 anos de Florianópolis, lança na sexta-feira, 15 de março, o segundo livro da carreira, “Segredos sussurro enquanto a ambrosia cozinha”. O evento com entrada gratuita será a partir das 19h na Fundação Cultural BADESC.

O livro de 56 páginas e publicado pela editora Estúdio Semprelo, é uma homenagem ao centenário de Carolina, bisavó de Mariana, que ministrava cursos de culinária para mulheres na cidade gaúcha de Ijuí entre os anos 1950 e 1970. Carolina publicou “Quitutes da D.ª Carolina Porciúncula: arte culinária” como material de apoio aos cursos. A publicação, que tem receitas de um lado da página e páginas em branco no verso, serviu de inspiração para Mariana.

“Aproveitei essa estrutura para organizar o “Segredos sussurro enquanto a ambrosia cozinha”, ou seja, selecionei algumas receitas de Carolina para preencherem um lado da página e escrevi contos culinários no que seriam as páginas em branco. Como se eu preenchesse as páginas em branco deixadas por minha bisavó”, compartilha.

Mestra e doutoranda em Literatura e graduada em Psicologia, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Mariana entrou na literatura em 2020 e tem dois livros publicados. ‘Eu te sonho: cartas do confinamento’, escrito em coautoria com Fábio Brüggemann foi publicado em 2022 pela Estúdio Semprelo, em 2023 lançou, também pela Estúdio Semprelo, ‘Segredos sussurro enquanto a ambrosia cozinha’.

Além disso, a escritora tem participações nas antologias ‘Zarpadas: pequenos itinerários em verso e prosa’ (Abarca Editorial) com o poema ‘Escrevo pelo não’, publicado em 2023, e ’37 escritoras neolatinas contemporâneas’ (Casa Philos) com o pequeno ensaio ‘Interior amarelo tempo: mulheres escritoras de livros de receitas’, publicado em 2023.

“Para mim é bastante especial fazer o lançamento do livro em um espaço como a Fundação Cultural BADESC, principalmente pela abertura para falar sobre literatura e culinária, tema que cerca meus estudos e minha vida. Vejo a Fundação como um espaço também de memória e fico feliz pela oportunidade de estar nesse espaço compartilhando memórias familiares”, completa.

Durante o evento haverá uma roda de conversa com Donato Marcelo Dreher Heuser, professor na área de Turismo, Hospitalidade e Gastronomia e Tânia Regina Oliveira Ramos, orientadora no Programa de Pós-Graduação em Literatura na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

A Fundação Cultural BADESC fica na Rua Visconde de Ouro Preto, 216, no Centro de Florianópolis. Atualmente o casarão recebe duas exposições: Raízes Poéticas e Paisagens Internas. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta das 13h às 19h.

