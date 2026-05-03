Encontro científico promovido pela Botupharma em Campinas destacou novas abordagens terapêuticas para distúrbios gastrointestinais em pequenos animais

Os distúrbios digestivos em cães e gatos têm se tornado cada vez mais frequentes na rotina dos consultórios veterinários. Mudanças nos hábitos alimentares, predisposição genética, estresse, humanização dos pets e alterações da microbiota intestinal estão entre os principais fatores associados a esse aumento, segundo especialistas da área. O tema foi debatido durante a palestra “Enteropatias na prática: abordagem e manejo clínico”, realizada em abril, em Campinas, durante encontro promovido pela Botupharma. O evento reuniu mais de 80 médicos-veterinários para discutir estratégias clínicas voltadas ao diagnóstico e tratamento das doenças gastrointestinais em pequenos animais.

De acordo com o médico-veterinário Dr. Paulo Renato Costa, vice-presidente da Associação Brasileira de Gastroenterologia Animal (ABRAGA), o manejo adequado desses casos depende de uma avaliação individualizada de cada paciente. “Os distúrbios intestinais estão entre as alterações mais frequentes na clínica de pequenos animais, e o sucesso do tratamento depende de uma abordagem individualizada, baseada em diagnóstico correto, manejo nutricional e controle adequado dos sintomas”, destacou.

Durante a apresentação, foram abordados os principais sinais clínicos relacionados às enteropatias, como vômito, diarreia, perda de apetite, desconforto abdominal e flatulência. Segundo o especialista, os quadros crônicos continuam entre os maiores desafios da medicina veterinária, exigindo investigação criteriosa para exclusão de diferentes causas antes da definição terapêutica.

Entre as condutas mais recentes discutidas no encontro estiveram o uso de dietas terapêuticas de alta digestibilidade, alimentos hipoalergênicos, modulação da microbiota intestinal, probióticos, prebióticos e terapias imunomoduladoras.

Controle dos sintomas no suporte clínico

Além da discussão científica, o encontro também abordou a importância do controle dos sintomas gastrointestinais como parte do tratamento. Entre eles, o vômito foi apontado como um dos sinais que mais comprometem a recuperação do paciente, podendo levar à desidratação, anorexia e alterações metabólicas. Durante o evento, a Botupharma deu destaque ao Marovet, solução indicada para o controle da êmese em cães, utilizada como suporte clínico em pacientes com alterações gastrointestinais. Para a médica-veterinária Dra. Giulia Bastos, especialista em gastroenterologia de cães e gatos, o controle precoce da náusea pode influenciar diretamente a resposta ao tratamento. “O controle desse sintoma auxilia muito no tratamento e na qualidade de vida dos pacientes. O diferencial do produto é que, durante a aplicação, o paciente não apresenta desconforto, o que tem tornado seu uso bastante positivo na rotina clínica”, afirma.

Atualização científica

A realização de encontros voltados à educação continuada tem ganhado espaço no setor veterinário como forma de aproximar profissionais das principais inovações em diagnóstico e tratamento. Segundo a médica-veterinária Salua Cataneo, gerente de marketing da Botupharma, iniciativas desse tipo fazem parte da proposta da empresa de contribuir para a evolução da prática clínica no país. “Nosso objetivo é apoiar os profissionais por meio de pesquisa, inovação e troca de conhecimento, fortalecendo a medicina veterinária baseada em ciência”, ressalta.

Após a palestra, os participantes foram recepcionados em um jantar de confraternização, que proporcionou um ambiente mais próximo para a troca de experiências e discussões sobre os desafios enfrentados na rotina clínica. O momento também abriu espaço para o compartilhamento de casos, percepções e vivências profissionais relacionadas ao manejo das enteropatias em pequenos animais. Com ampla participação dos profissionais presentes, o encontro reforçou a importância da atualização científica no enfrentamento dos distúrbios gastrointestinais em pequenos animais.