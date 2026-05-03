Para um dos momentos mais aguardados de sua turnê mundial, Shakira sobe ao palco de Copacabana, no Rio de Janeiro, com três looks exclusivos desenvolvidos pela Swarovski e ETRO, com styling de Nicolas Bru. Criadas especialmente para a performance, as peças custom-made traduzem a energia da artista em construções visuais de alto impacto, unindo o legado artesanal da maison italiana à maestria da Swarovski na confecção e lapidação de cristais.

A Swarovski apoiou a ETRO no desenvolvimento de um macacão sob medida criado para Shakira, caracterizado pela assinatura icônica da Maison, reinterpretada por meio de um design contemporâneo e orientado à performance, com forte referência à bandeira brasileira. O look é ainda elevado por uma aplicação exclusiva de cristais Swarovski desenvolvida com o suporte da Maison.

O macacão sob medida se distingue pela aplicação de 600.000 cristais Swarovski, meticulosamente posicionados com a técnica Hotfix, para valorizar a silhueta e amplificar o impacto visual do design. Cristais em tons de Citrine, Cobalt, Fern Green, Gold Topaz, Jonquil, Light Colorado, Topaz, Peri, Peridot e Sapphire foram escolhidos para criar reflexos de luz cativantes e um efeito marcante, pronto para o palco, inspirado na bandeira brasileira.

Outro look exclusivo desenvolvido para Shakira apresenta o padrão icônico da Maison ETRO, reinterpretado sob uma perspectiva ousada e contemporânea. Desenvolvida especificamente para performance de palco, a peça é elevada por uma aplicação personalizada de cristais desenvolvida com o suporte da Swarovski.

O look totalmente adornado apresenta cerca de 200.000 cristais Swarovski, aplicados em toda a peça para criar uma superfície luminosa e impactante, utilizando a técnica Hotfix. O mix de cristais foi selecionado para intensificar o jogo de luz e movimento, entregando máximo impacto visual sob a iluminação de palco, explorando tons de Light Sapphire, Sapphire, Majestic Blue e Dark Indigo.

Um terceiro look exclusivo de duas peças foi criado para Shakira pela Swarovski em parceria com a ETRO. O conjunto é composto por top e saia, combinados com calçados coordenados, e é definido pelo padrão icônico da Maison ETRO, reinterpretado com uma gradação refinada de cores em tons de verde, branco e rosa, que adiciona profundidade e energia contemporânea ao design. Desenvolvido especificamente para performance de palco, o look é elevado pela aplicação de cristais Swarovski.

O top, a saia e os calçados coordenados são adornados com 350.000 cristais Swarovski, aplicados em toda a composição para criar um efeito contínuo e luminoso, graças à técnica Hotfix. O uso da tecnologia “Crystal Transmission” da Swarovski cria um sofisticado efeito translúcido, valorizando as tonalidades do design da ETRO e infundindo-o com luz.

Essa colaboração reflete a visão criativa e a herança artesanal da ETRO, aliadas à expertise da Swarovski em inovação em cristais e precisão artesanal. O resultado são visuais statement que unem moda, performance e excelência técnica.

Os looks também reforçam a conexão intrínseca da Swarovski com a cultura pop e o entretenimento no Brasil e no mundo, elevando o impacto visual do espetáculo com construções repletas de cristais que trazem o brilho icônico da marca para o figurino do show.

Sobre a Swarovski

Mestres da Luz desde 1895

A Swarovski cria produtos belíssimos, de qualidade impecável e excelência artesanal, celebrando a extravagância alegre e a autoexpressão.

Fundada em 1895 na Áustria por Daniel Swarovski, a Swarovski produz os cristais mais refinados do mundo, Swarovski Created Diamonds, Swarovski Crystal Pearls e Swarovski Zirconia, além de joias, acessórios, itens de decoração para casa e cristais para a indústria automotiva.

A Swarovski Crystal Business opera em mais de 140 países, com 2.200 boutiques, complementadas por uma rede de parceiros multimarcas selecionados, e emprega aproximadamente 18.300 pessoas globalmente. Junto com suas empresas-irmãs, Swarovski Optik e Tyrolit, forma o Grupo Swarovski. Enraizada em sua herança, a Swarovski busca gerar um impacto positivo nas pessoas, na sociedade e no planeta.

Atualmente, medidas de sustentabilidade são implementadas em toda a cadeia de valor, com foco em inovação circular, promoção da diversidade e inclusão e incentivo à autoexpressão. Isso inclui o trabalho filantrópico da Swarovski Foundation, que apoia organizações beneficentes que promovem impacto ambiental e social positivo.

Todo Mundo no Rio: personalidades prestigiam show da Shakira no espaço Corona

Divulgação Corona

O Todo Mundo no Rio se consolidou como um dos maiores momentos culturais e musicais do país. Neste ano, o evento ganha ainda mais energia com a presença de Shakira, que leva toda a sua latinidade às areias de Copacabana. Marca nascida na praia e conectada a momentos de desconexão, Corona marca presença neste sábado (2) com um espaço próximo ao palco reunindo diversas personalidades, entre elas Bella Campos, Grazi Massafera, Agatha Moreira, Pedro Novaes, Rodrigo Simas, Sheron Menezzes, Alane Dias, Francisco Gil e muitos outros.

Confira as imagens Shakira: