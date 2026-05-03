Um recado anônimo, escrito à mão e com direito a um coração no topo, virou assunto e motivo de debate entre moradores de Americana. O bilhete, direcionado a um morador do 3º andar, reclama do cheiro de maconha e afirma que a situação estaria incomodando toda a vizinhança.

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O condomínio fica na av Europa, já em Americana, mas as fontes preferiram não contar o nome do condomínio. Com um tom que mistura desabafo e ameaça, o autor classifica o texto como “primeiro aviso” e sugere que o próximo pode ocorrer com a polícia batendo à porta.

O anônimo ferveu

A mensagem, no entanto, não ficou restrita ao papel: rapidamente ganhou repercussão e causou um verdadeiro rebuliço no grupo de WhatsApp do condomínio. O caso segue dando o que falar entre os moradores.

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