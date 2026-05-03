As obras de construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim da Balsa 2, em Americana, avançam nesta quarta-feira (29) em diferentes frentes, que incluem a instalação dos contramarcos (molduras) das janelas, o reboco externo e a regularização dos beirais e da marquise. As instalações elétricas e hidráulicas também estão em andamento.

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O prédio está sendo erguido na Rua Rio Jari, ao lado da Comunidade Santo Expedito, representando um reforço significativo para a rede de Atenção Básica do município.

Com 596,12 m² de área construída, a unidade foi planejada para garantir atendimento integral e humanizado em um espaço amplo, moderno, acessível e sustentável. O projeto inclui consultórios médicos, ginecológicos e odontológicos; salas multiprofissionais; setores de vacinação, medicação, curativos e coleta de exames; sala de amamentação; e ambientes voltados à promoção da saúde.

“Esse espaço representa um avanço importante para o cuidado com as pessoas, proporcionando mais comodidade, acolhimento e qualidade no atendimento. A proposta é garantir que a população tenha acesso a um serviço mais próximo, organizado e preparado para atender em diferentes situações do dia a dia”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Projeto e Obras

O projeto contempla também sala para práticas coletivas, espaço lúdico, escovódromo para ações de saúde bucal, áreas de convivência e integração entre as equipes, recepção, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades. Os sanitários acessíveis – masculinos, femininos e infantis com fraldário – estarão distribuídos por toda a unidade, garantindo conforto e plena acessibilidade para pessoas com deficiência.

“Seguimos investindo para oferecer melhores condições à população, com ambientes mais adequados, atendimento mais eficiente e uma estrutura que acompanhe o crescimento da cidade. Essa é uma iniciativa que contribui diretamente para o bem-estar das pessoas e para o fortalecimento dos serviços públicos”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento total na construção é de R$ 2.551.108,33, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 115.132,33 de contrapartida da Prefeitura. A supervisão técnica e documental é realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios

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