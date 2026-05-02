Após Gazeta Esportiva- Palmeiras e Santos ficaram no 1 a 1 na noite deste sábado na despedida do Allianz Parque. O clássico válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode fazer a distância na ponta cair. Rollheiser abriu o placar para o Peixe, enquanto Flaco López deixou tudo igual para os donos da casa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na reta final, o Verdão chegou a ter um gol anulado após um toque no braço de Arias. O confronto ainda marcou o retorno de Paulinho ao Verdão após uma lesão que o afastou dos gramados por mais de 300 dias.

Despedida do Allianz Parque

Este foi o último jogo do Palmeiras no estádio de nome Allianz Parque. Os naming rights do estádio foram adquiridos pela Nubank, e o palco alviverde passará por uma mudança de nomenclatura nos próximos dias. O novo nome, escolhido pela torcida alviverde, será revelado nesta segunda-feira.

Situação na tabela

O resultado não foi dos melhores para nenhuma das duas equipes. O Palmeiras chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo. Do outro lado, o Santos alcançou os 15 pontos e deixou a zona de rebaixamento momentaneamente, mas depende de tropeços de Atlético-MG e Internacional para terminar a rodada fora do Z4.

FICHA TÉCNICA

1 x 1 SANTOS

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 02 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Público: 41.282 pessoas

Renda: R$ 3.997.352,77

Cartões amarelos: Luis Pacheco (Palmeiras) / Gabriel Brazão (Santos)

Cartões vermelhos: Nenhum

Leia + sobre esportes