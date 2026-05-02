Prefeitura oferece curso de extensão em parceria com a São Paulo Escola de Dança, do governo estadual

Hortolândia continua a investir firme na área da cultura. Para fortalecer a formação e a produção artística local, a Prefeitura irá criar uma companhia de dança. Para que isso se torne realidade ainda este ano, a Administração Municipal oferece dois cursos de extensão: Percursos na dança e Práticas pedagógicas para o ensino de dança. Estão disponíveis 25 vagas para cada curso. As inscrições devem ser feitas por meio deste LINK.

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos. O curso Percursos é para dançarinos profissionais e amadores. Já o curso Práticas pedagógicas é voltado a professores. O prazo de inscrição para os dois cursos vai até a próxima segunda-feira (04/05). As atividades serão promovidas em parceria com a instituição do governo estadual São Paulo Escola de Dança.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o curso Percursos na dança acontecerá nos dias 08, 09, 22 e 23/05. Já o outro curso sobre Práticas pedagógicas será realizado nos dias 29/05, 30/05, 26/06 e 27/06. Ambos terão carga horária de 8h em cada dia.

As aulas serão ministradas por professores da escola estadual no Centro Cultural Inês Aparecida da Silva Afonso, localizado na rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda. Os aprendizes receberão certificado.

A chefe do Setor de Formações e Oficinas da Secretaria de Cultura, Eliane Silva, explica que a oferta dos cursos é para qualificar dançarinos e professores para viabilizar a criação da futura companhia municipal de dança. A previsão é que o grupo tenha 30 integrantes. Em breve, a Secretaria de Cultura irá estabelecer o regimento da companhia, bem como será o processo de audições. A secretaria planeja ainda oferecer outros cursos para formar a companhia.

O secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, destaca que a criação do grupo de dança é mais uma ação da Prefeitura para profissionalizar a produção artística da cidade.

“Com a formação da companhia municipal de dança de Hortolândia, avançamos na profissionalização da produção artístico-cultural da cidade. Bem como nos serviços oferecidos nessa área pelo município à população. Já temos grupos de música e teatro, e em breve teremos um grupo de dança. Por meio da companhia, o objetivo é levar a produção de dança local para eventos fora do município, para outros lugares, cidades e países. A companhia terá a nobre missão de representar a arte e a cultura de Hortolândia”, salienta o secretário.

A futura companhia municipal de dança será o quarto grupo artístico a ser criado pela Prefeitura. Os outros três grupos são a Nova Banda Jovem, a Banda dos Piticos e a companhia teatral Caravana Fagulha.