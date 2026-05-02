A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre serviço de psicologia escolar nas unidades municipais de ensino de Americana.

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No documento a parlamentar aponta que a Lei Federal nº 13.935/2019 obriga a oferta de serviços de psicologia e serviço social na rede pública de educação para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais.

Fala Juliana

“A inclusão precisa de monitoramento rigoroso e, por isso, estamos solicitando que a gestão apresente um retrato fiel da realidade do ambiente escolar, identificando as barreiras e ouvindo a comunidade escolar. Mais do que mapear, nosso mandato quer acompanhar as ações da prefeitura para que esse diagnóstico se reverta em formação prática e atuação interdisciplinar, valorizando a psicologia escolar e garantindo um ambiente acessível a todos”, afirma.

A autora pede no requerimento a relação nominal de psicólogos contratados; pergunta como foi definida a carga horária semanal/mensal em cada unidade; quantos são servidores concursados, comissionados ou terceirizados; qual a porcentagem de tempo reservada para ações preventivas (planejadas) e qual a porcentagem para intervenções em situações de crise (demandas emergenciais).

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (28) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Gutão do Lanche pede reparo em rampa de acessibilidade em frente à UPA Dona Rosa

O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando o reparo da rampa de acessibilidade em frente à UPA Dona Rosa, no bairro Jardim Dona Rosa.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que indicaram dificuldades ao utilizar o acesso. “A rampa apresenta problemas estruturais que dificultam a locomoção segura e digno dos moradores, especialmente de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, o que compromete a utilização adequada do espaço público e coloca em risco a integridade física dos usuários”, aponta.

Para Gutão, o reparo é essencial para garantir a correta acessibilidade aos usuários. “A melhoria da rampa contribuirá para a valorização do espaço público, tornando-o mais seguro, funcional e inclusivo para toda a população”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (5) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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