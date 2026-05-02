Exercício convocado pela Defesa Civil reuniu diversas áreas da administração municipal e aconteceu na sede do COE

A Defesa Civil de Nova Odessa realizou na quarta-feira (29) um Simulado de Gabinete de Crise com vários setores da Administração Municipal. A ação teve como objetivo aprimorar os protocolos de resposta e fortalecer a integração entre as secretarias e órgãos municipais em situações de emergência.

A iniciativa inaugurou a sala do COE (Comando de Operações de Emergência), que foi viabilizada com recursos da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e está instalada na sede da Defesa Civil, no IZ (Instituto de Zootecnia.

Diversas áreas da administração municipal participaram, incluindo representantes da Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Promoção Social, Guarda Civil Municipal, Trânsito e Secretaria de Segurança Pública.

Em breve, a Defesa Civil Municipal montará um abrigo no Ginásio do Jardim São Jorge testar a capacidade de articulação e tomada de decisão coordenada entre os setores.