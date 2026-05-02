Campanha leva orientação, avaliação e prevenção a pacientes de diferentes serviços

A Secretaria de Saúde de Sumaré mantém ao longo do mês a campanha Abril Grená, voltada à prevenção de doenças bucais em todos os serviços da rede municipal. Na última quinta-feira (23), a equipe de Prevenção em Saúde Bucal realizou ação no CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas).

As profissionais orientaram os pacientes sobre higiene oral e cuidados diários, como a técnica correta de escovação, uso de creme dental com flúor, prevenção da cárie e adoção de hábitos alimentares saudáveis. Parte do grupo recebeu avaliação bucal, o que permitiu identificar necessidades e garantir encaminhamento para continuidade do cuidado na rede municipal.

O secretário de Saúde, Frederico Almeida, destacou o papel da saúde bucal no cuidado integral. “Esse mês de conscientização amplia o acesso aos serviços, fortalece a prevenção e aproxima as equipes da população”, afirmou.

Durante todo o mês, as unidades de saúde realizam atividades de orientação e educação em saúde. A programação inclui palestras, rodas de conversa, avaliações individuais e ações educativas, além de ambientação dos espaços com a temática da campanha.

A apoiadora da Saúde Bucal, Cristina Slateff Baldini, ressaltou a importância da iniciativa. “O Abril Grená reforça a prevenção e o diagnóstico precoce. O objetivo é ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos que contribuem para a saúde e a qualidade de vida”, disse.

Participaram da campanha os serviços de Saúde:

USF Maria Antônia – Centro Paulino -Terceira Idade

USF São Judas – Alunos da EMEI São Judas

USF Santa Clara – Integrantes do Grupo de Diabetes

USF Denadai – Sala de Espera – pacientes da unidade

USF Cruzeiro – Alunos da EMEF Augusta Ravagnani Basso

USF Ângelo Tomazin – Integrantes do Grupo de Hipertensos

USF Vasconcelos – Alunos da EMEI Borboletinha Azul e sala de espera com os pacientes

CSII – Alunos da EMEI Xodó da Titia

USF Paraíso – Sala de espera – pacientes da unidade

CEO – Sala de Espera com os pacientes do Ambulatório de Especialidades

USF Ypiranga – Orientação e avaliação de pacientes