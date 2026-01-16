Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara 2026 inicia preparação de elenco

Os ensaios de um dos maiores espetáculos a céu aberto da região já começaram em Santa Bárbara d’Oeste. Com 158 inscritos, tiveram início neste domingo (11) as atividades do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste – 27ª edição, reunindo voluntários que irão compor o elenco da montagem de 2026.

As inscrições seguem abertas no formulário on-line para inscrições voluntárias por meio do link culturasbo.com/espetaculoviacrucis, destinado a pessoas a partir de 12 anos. Menores de idade devem apresentar autorização dos responsáveis. Para participar, não é exigida experiência anterior em artes cênicas nem a participação em edições passadas do espetáculo.

As atividades começaram no dia 11 de janeiro de 2026, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, localizado na Rua João XXIII, 61, no Centro. Os ensaios seguem o cronograma tradicional: segundas, quartas e sextas-feiras, das 19 às 22 horas, e aos domingos, das 9 às 13 horas.

Espetáculo

Em 2026, o Espetáculo Via Crucis será encenado entre os dias 31 de março e 5 de abril, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], pelo WhatsApp (19) 99154-6908, ou diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A edição 2026 do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o patrocínio do Supermercados Pague Menos e TRBR, apoio da Cristiantex Magazine e Gestão da Amigos da Cultura Barbarense Associação Social e Artística.

Serviço:

Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste – Edição 2026

De 31 de março a 5 de abril de 2026, sempre às 20 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Inscrições: culturasbo.com/espetaculoviacrucis

