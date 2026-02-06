Esportes de Americana alinha detalhes do Gigantinho Campo 2026 com equipes

A Secretaria de Esportes de Americana realizou, no sábado (31), uma reunião com representantes das equipes que disputarão o Gigantinho Campo 2026. O encontro teve como objetivo alinhar detalhes da competição e orientar os participantes sobre as próximas etapas do campeonato.

Durante a reunião, foram definidos o formato do torneio, realizadas as inscrições das equipes e apresentado o regulamento oficial. Ao todo, participaram do encontro 19 representantes de equipes que disputarão as categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15.

Considerado uma das principais competições de base do município, o Gigantinho Campo tem como proposta incentivar a prática esportiva e contribuir para a formação esportiva de crianças e adolescentes.

“O Gigantinho Campo é uma competição muito importante para a formação esportiva das nossas crianças e adolescentes. O diálogo com as equipes é fundamental para garantir organização, transparência e o fortalecimento do trabalho de base no município”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Inscrições dos atletas

As inscrições dos atletas seguem abertas até o dia 20 de fevereiro. O cadastro deve ser realizado pelos responsáveis das equipes por meio do aplicativo iFUT, com o preenchimento correto de todos os dados solicitados. Também é possível comparecer presencialmente à Secretaria de Esportes para obter orientações e esclarecimentos sobre o processo.

O início do campeonato está previsto para as seguintes datas:

Sub-7 e Sub-9: 28 de fevereiro

Sub-11 e Sub-13: 1º de março

Sub-15: primeira quinzena de abril, após o encerramento das categorias anteriores

