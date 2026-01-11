Um homem que estava no local conhecido como esquina do pó acabou sendo preso por estar sem habilitação: o carro que ele estava também foi apreendido. O caso aconteceu no bairro Mollon em Santa Bárbara d’Oeste no começo da noite deste sábado.

Os GCMs faziam patrulhamento na esquina da rua do Níquel x rua do Mercúrio por volta das 18h conhecido ponto de venda de drogas

Ação na esquina do pó

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

VTR-105 .🚨GCM Siloni .🚨GCM Gabriel

Em auxílio:

APOIO TÁTICO 04 .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Washington .🚨GCM Gomes

VTR-155 .🚨Inspetor Cleber .🚨GCM Damaceno

VTR-145 .🚨Subinspetor Campos .🚨GCM Alves .🚨GCM Caio

VTR-135 .🚨GCM Joyce .🚨GCM De Souza

.📍DATA: 10/01/2026 .📍HORA: 18:30 .📍LOCAL: Rua do Níquel x Rua do Mercúrio

🛑 Direção sem possuir CNH/ Apreensão de veículo/ Apreensão de objeto

Esta equipe em patrulhamento preventivo pela rua do Níquel x rua do Mercúrio, conhecido ponto de venda de drogas, deparou com o veículo Peugeot 207, de cor preta, de placas EKL-9G44 parado, estando V. (posteriormente identificado e qualificado) em seu interior, condutor este que estava em diálogo com outra pessoa próxima não identificada.

V. ao notar a presença da viatura rapidamente manobrou seu veículo, e passou a evadir-se em alta velocidade por inúmeras ruas do bairro, sendo emanada ordem de parada verbal, de gestos, e sinais sonoros, sendo todas as ordens ignoradas bem como quaisquer sinalização de trânsito, e que durante a fuga foi visualizado o condutor dispensar uma bolsa de cor preta, posteriormente apanhada pela equipe de Apoio Tático

Prosseguindo o acompanhamento, vindo V. a parar somente defronte sua residência, e assim abordado.

Realizada busca pessoal, em sua posse havia um smartphone iPhone 15, e em busca veicular localizado no porta luvas uma peça automotiva (bobina), bem como outra similar no porta malas. Averiguada a bolsa que fora dispensada, a qual foi levada pela equipe de Apoio até o local da abordagem.

Em seu inteiror havia dois módulos veiculares envoltos em fita isolante, estes similares a outros apreendidos em ocorrências de furtos de automóveis anteriormente atendidas pela GCM. Diante do ocorrido V. foi conduzido ao plantão policial, onde após a autoridade delegado tomar ciência dos fatos, determinou a apreensão das peças veiculares, a devolução do smartphone e a liberação do condutor para posterior investigação conforme BOPC, sendo seu automóvel recolhido ao pátio municipal.

