Estação Cultura de Americana tem Esquenta de Carnaval neste domingo

A Estação Cultura de Americana recebe, neste domingo, dia 8, o “Samba da Estação”, edição especial Esquenta de Carnaval, em uma ação da iniciativa privada com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O evento começa às 16h, com entrada gratuita e show do Grupo Badauê. A Estação Cultura fica na Avenida Antônio Lobo, 196, no Centro.

“Americana entrou no calendário dos Esquentas de Carnaval e terá um encontro especial na Estação Cultura, tradicional espaço musical de nossa cidade. É uma satisfação para a nossa administração apoiar movimentos artísticos em que o envolvimento da sociedade está presente”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Formado em 2021, o Grupo Badauê é integrado por Italo Rocha (violão e voz), Ricardo Burioze (cavaco e voz), Vinicius Castilho (percussão), Rodrigo Silva (percussão), Fernando Luis (percussão) e Bruno (percussão). O repertório musical inclui clássicos de artistas consagrados como Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Quinteto em Branco e Preto.

