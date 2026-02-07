O Marília Atlético Clube (MAC) venceu a União Barbarense por 1 a 0 na noite deste sábado em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Foi a 1a derrota do UAB no torneio. O time permanece com 5 pontos a agora está no meio da tabela.

O meia e capitão Carlos Alberto marcou o gol da vitória. O resultado manteve a invencibilidade do Tigre na competição e a vice-liderança provisória — o XV de Jaú joga neste domingo (7) e pode assumir a posição na tabela.

União Barbarense joga em casa na 4a feira

O Marília volta a campo na próxima quarta-feira (11), fora de casa, contra o Rio Preto, às 15h, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. Já a União Barbarense recebe a Francana, às 19h30.

