Estado tem novo alerta de chuvas; água ainda falha em SB

A Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta de chuvas intensas até quarta-feira (5). Especialista alerta que vítimas de enchentes podem exigir indenização do poder público.

Devido às fortes chuvas previstas, a Defesa Civil de São Paulo destacou as regiões mais afetadas, como Vale do Ribeira, Bauru, a capital e a Região Metropolitana, além da Baixada Santista e do Vale do Paraíba. Por isso, é preciso adotar alguns cuidados.

Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC), afirma que vítimas de enchentes podem buscar indenização por meio de ações judiciais. Ela destaca que a principal base das ações é a ausência de medidas preventivas, como manutenção na infraestrutura e falta de um plano de contingência. No caso das enchentes no Rio Grande do Sul, mais de 5 mil processos foram registrados até junho de 2024, cobrando responsabilidade da administração pública.

“A quantidade de ações judiciais contra o estado e os municípios é tão grande que o CNJ criou até um painel específico sobre o tema. Os tribunais entendem que, em áreas de enchentes recorrentes, a responsabilidade do governo é evidente, já que o problema se repete anualmente”, explica Renata Abalém.

Alerta Santa Bárbara – Abastecimento de água continuará afetado nesta terça-feira (4).

O sistema de bombeamento do ponto de captação da água bruta (Represinha) segue nesta terça-feira em situação crítica por conta da enchente que atingiu as cabines de entrada de energia elétrica, paralisando o funcionamento dos conjuntos motobombas e prejudicando o abastecimento de agua tratada no município.

Mais notícias da cidade e região Equipes do DAE de Santa Bárbara d’Oeste continuam empenhadas para o restabelecimento do sistema de captação o mais breve possível.

O nível da água que invadiu os equipamentos baixou, porém, não o suficiente para poder retomar a energia no local com segurança.

O DAE reforça o pedido de compreensão da população pelos transtornos e informa que segue com equipes monitorando para que essa situação normalize.

ATENÇÃO: A economia da água é estritamente importante para quem ainda possui reserva na caixa do imóvel. Usar de forma racional a água reservada poderá amenizar a situação até que normalize o abastecimento.

Os telefones para informações são 0800-770-3449 e 3459-5910, ou mensagem de texto para o WhatsApp:9.9992-6848.,