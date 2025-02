Ponto de ônibus e ponte no radar dos vereadores barbarenses

O estado de abandono da parada de ônibus localizada ao lado do Hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, motivou a apresentação de um requerimento na Câmara Municipal solicitando informações da Prefeitura sobre possíveis melhorias no local. A iniciativa visa garantir mais conforto e segurança aos munícipes, especialmente para aqueles que dependem do transporte público para tratamentos na Unicamp, em Campinas.

De acordo com o documento, a estrutura da parada encontra-se comprometida, com a cobertura danificada e bancos quebrados, expondo os usuários a chuvas e ao sol intenso. Além disso, a calçada ao redor apresenta danos causados pelas raízes de árvores, dificultando a mobilidade, especialmente para pessoas com dificuldades de locomoção.

O vereador autor do requerimento destaca que é inadmissível que cidadãos, já fragilizados por problemas de saúde, sejam submetidos a condições precárias enquanto aguardam o transporte. Ele cobra da Administração Municipal a adoção de medidas urgentes para revitalização do local, garantindo infraestrutura adequada para os usuários.

O requerimento apresentado solicita à Prefeitura respostas sobre as ações previstas para solucionar a situação, incluindo um cronograma de manutenção da estrutura da parada e medidas para reparar a calçada. Também questiona se há planos concretos para a revitalização da área e, caso não haja, pede a justificativa para a inatividade do poder público em relação ao problema.

A prefeitura agora deve responder aos questionamentos dentro do prazo legal, esclarecendo quais providências serão tomadas para garantir melhores condições aos munícipes que utilizam a parada de ônibus diariamente.

Fontes quer ponte entre os Jardins Aranha Oliveira e Vista Alegre

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) solicita informações ao Poder Executivo Municipal, por meio do Requerimento nº 50/2025, acerca da possibilidade de construção de uma ponte entre os bairros Aranha Oliveira e Jardim Vista Alegre, partindo da rua Paulo Piratininga Aranha Oliveira até a rua da Benignidade, em frente ao Condomínio Residencial Conquista Nature.

O parlamentar considera ter sido procurado por muitos moradores do Jardim Aranha Oliveira e das chácaras Walter Aranha, no Jardim Santa Alice, pedindo uma saída para amenizar a dor dos moradores e das pessoas que sofrem todos os anos com as enchentes e alagamentos nas proximidades do Bar Garrefur, entre a estrada do Barreirinho e a estrada dos Confederados.

“Quando essas localidades passam por situação de alagamento, os moradores ficam ilhados, sem poder entrar e sair dos bairros. A construção de uma ponte ligando o Jardim Aranha Oliveira ao Jardim Vista Alegre daria condições de terem uma nova rota de acesso aos bairros em momentos críticos de enchentes, um grande alívio para esses munícipes”, explica Carlos Fontes.

