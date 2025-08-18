Por que as mulheres estão fazendo transplante de sobrancelhas? Saiba como é o procedimento

Com o avanço das técnicas de restauração de pelos, o transplante de sobrancelhas tem ganhado destaque entre os procedimentos estéticos mais procurados atualmente. Indicado para casos de falhas causadas por traumas, cicatrizes, queimaduras ou por retirada excessiva dos fios — prática comum nas décadas passadas —, o transplante pode oferecer resultados naturais e duradouros, além desses casos, pessoas que querem ter as sobrancelhas mais cheias podem realizar o procedimento para ter mais volume, sendo necessário uma avaliação antes, pois cada caso é único. No entanto, o cirurgião Thiago Bianco Leal, referência em transplantes capilares no Brasil, reforça: é preciso cautela na escolha do profissional.

Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, a moda das sobrancelhas finíssimas levou muitas mulheres a removerem repetidamente os pelos da região. O hábito, conhecido como overplucking, causou perdas definitivas em diversas pacientes. Com a mudança da estética atual — que valoriza sobrancelhas mais cheias e naturais —, muitas dessas mulheres agora buscam recuperar o volume por meio do transplante. “O transplante de sobrancelhas segue padrões técnicos muito semelhantes aos do transplante capilar, mas com grau ainda maior de exigência. Acertar a direção, a inclinação e o ângulo de cada fio é essencial para garantir a naturalidade”, afirma Thiago Bianco Leal.

A técnica utiliza fios retirados do couro cabeludo do próprio paciente. Por conta do ciclo de crescimento diferente entre os cabelos e os pelos da sobrancelha, é comum que os fios transplantados cresçam mais rapidamente — cerca de um centímetro por mês — o que exige manutenção constante. “O fio transplantado tende a crescer mais rápido e de maneira menos disciplinada. Por isso, além do corte frequente, é necessário orientar o paciente a pentear os fios para que se moldem com o tempo. Com os devidos cuidados, o resultado pode ser excelente”, explica o dermatologista e tricologista da Smart Hair Clinic, Hudson Dutra.

O transplante também é indicado para quem apresenta falhas congênitas, decorrentes de acidentes ou doenças, além de ser uma alternativa para casos em que a micropigmentação não é suficiente. “O transplante bem feito é transformador. A sobrancelha molda os olhos, e os olhos comunicam tudo. Mas o resultado só será bonito se for feito com responsabilidade. Não vale a pena arriscar com profissionais sem preparo e sem vivência médica”, conclui Thiago Bianco Leal.

